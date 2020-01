A bozóttüzek miatt Melbourne levegője a legrosszabb a világon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedéssel vélhetően a magyar sertés fogyasztását szeretnék ösztönözni, csak az a probléma, hogy nem feltétlen derül ki, mitől és meddig magyar egy hús. Így aztán, lehetnek \"kettős állampolgárságú\" húsok is.","shortLead":"Az intézkedéssel vélhetően a magyar sertés fogyasztását szeretnék ösztönözni, csak az a probléma, hogy nem feltétlen...","id":"20200112_Kotelezo_lesz_magyar_zaszlocskat_szurni_a_magyar_husba_a_hentes_pultokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8823de-7c3f-4faa-bc87-681d72e6c114","keywords":null,"link":"/kkv/20200112_Kotelezo_lesz_magyar_zaszlocskat_szurni_a_magyar_husba_a_hentes_pultokban","timestamp":"2020. január. 12. 08:55","title":"Kötelező lesz zászlócskát szúrni a magyar húsba a hentes pultokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d070869-9f49-476f-b858-f8821ba46fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elméletileg gazdasági portaépület építését engedélyezték, gyakorlatilag bármit felhúzhatnak a majorságban.","shortLead":"Elméletileg gazdasági portaépület építését engedélyezték, gyakorlatilag bármit felhúzhatnak a majorságban.","id":"20200113_Hadhazy_kideritette_mire_adtak_epitesi_engedelyt_az_Orbanbirtokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d070869-9f49-476f-b858-f8821ba46fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71043f58-268a-4257-867e-af1ce65ccbef","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Hadhazy_kideritette_mire_adtak_epitesi_engedelyt_az_Orbanbirtokon","timestamp":"2020. január. 13. 11:09","title":"Hadházy kiderítette, mire adtak építési engedélyt az Orbán-birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem született még végleges döntés az uniós források nagyságáról. ","shortLead":"Nem született még végleges döntés az uniós források nagyságáról. ","id":"20200113_operativ_program_budapest_itm_mff","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970706e7-9f8d-44de-915f-cdbf12915149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_operativ_program_budapest_itm_mff","timestamp":"2020. január. 13. 12:25","title":"Úgy cáfolja a kormány a Népszavát Budapesttel kapcsolatban, hogy másról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c545a808-39de-4b5d-a399-bcd77596ae33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG vezérigazgatója szerint két év alatt nagyot fordul majd velük a világ, és sokkal több mobilt tudnak majd eladni.","shortLead":"Az LG vezérigazgatója szerint két év alatt nagyot fordul majd velük a világ, és sokkal több mobilt tudnak majd eladni.","id":"20200113_lg_okostelefon_mobiltelefon_kwon_bong_seok_ces_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c545a808-39de-4b5d-a399-bcd77596ae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f88154-9a0f-4dd0-aecb-c1697ccf8951","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_lg_okostelefon_mobiltelefon_kwon_bong_seok_ces_2020","timestamp":"2020. január. 13. 07:03","title":"Két év alatt nagyot ugrana az LG, új mobilok is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39a931e-4f0c-47a5-9ea7-0fe1f3f9cec8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 56 éves férfi az év utolsó napján egy buli közben halt meg.","shortLead":"Az 56 éves férfi az év utolsó napján egy buli közben halt meg.","id":"20200112_Megoltek_szilveszterkor_egy_dunavarsanyi_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c39a931e-4f0c-47a5-9ea7-0fe1f3f9cec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab330f6-c9db-4417-a9f7-916719e52c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Megoltek_szilveszterkor_egy_dunavarsanyi_ferfit","timestamp":"2020. január. 12. 12:21","title":"Egy család ölt meg szilveszterkor egy dunavarsányi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede65acb-3ebe-483d-a1b4-9aa1a3f97b97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten kezdődnek a találkozók.","shortLead":"Jövő héten kezdődnek a találkozók.","id":"20200112_Felidos_konzultaciot_tart_Orban_Viktor_a_FideszKDNP_valasztokeruleti_elnokeivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede65acb-3ebe-483d-a1b4-9aa1a3f97b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024b8727-273f-4d61-bb76-6b93e82435dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Felidos_konzultaciot_tart_Orban_Viktor_a_FideszKDNP_valasztokeruleti_elnokeivel","timestamp":"2020. január. 12. 15:26","title":"Félidős konzultációt tart Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választókerületi elnökeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. ","shortLead":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról...","id":"20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d9802-54e9-4481-9079-843ae3a8c892","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","timestamp":"2020. január. 13. 12:53","title":"Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","id":"20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706215b-f2fe-4b2b-8f2a-a71c75c3922a","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","timestamp":"2020. január. 13. 09:52","title":"Meghalt a brit filozófus, akit Orbán decemberben kitüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]