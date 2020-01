A luxuscikkek és szolgáltatások 2004 óta jegyzett hírforrása, az Upscale Living Magazine szerint 40 ezer dolláros (közel 12 millió forint) áron jelenleg egy magyar tokaji a világ legdrágább bora. A nemes esszenciát 2008-ban palackozták, mindösszesen 18 darab, egyenként 1,5 literes üvegben.

Rendkívüli magas árához hozzájárul a jelentős mennyiségű alapanyag és a munkaigényesség: egyetlen magnum palackhoz 400 font – több mint 181 kg – kézzel szüretelt szőlőt használtak fel. Az esszenciaborok érlelése hosszú időt, 6-8 évet vesz igénybe, de akár 100 évig is eltarthatók.

Az Upscale Living Magazine a tokaji történelmi borrégió bemutatása során hangsúlyt ad annak, hogy édes, aranyszínű borait a királyi udvarokban fogyasztották, és nagy becsnek örvendtek. A világ legdrágább bora az 1989-ben létrehozott Royal Tokaji Borpincészetének mesterműve. A pincészet angol tulajdonosa az első külföldi befektető volt Tokajban. Egyébként a Royal Tokaji Esszencia különleges formájú, fújt magnum palackjának tervezője is angol, a hazánkban élő üvegművész, James Carcass.

© upscallelivingmag.com

Az Upscale Living egyébként több mint másfél évtizedes fennállása óta nem túl gyakran kényeztette el Magyarországot híradásaival. Egyszer a Kempinski Hotel Corvinus Budapestet mutatta be, majd említést tett Budapestről, mint kiemelt úticélról, és most először foglalkozott magyar borral, a tokaji borrégióval. Ezt a hírt a CNN Travel is átvette.