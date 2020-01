Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7d6d997-0f1e-40aa-95c8-b814970e7f87","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hőszabályozó, energiát megtakarító, a szennyező anyagokat felfaló és a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését segítő falfestékeket fejlesztettek ki kutatók.","shortLead":"Hőszabályozó, energiát megtakarító, a szennyező anyagokat felfaló és a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését segítő...","id":"20200117_falfestek_kutatas_karos_anyag_energiahatekonysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7d6d997-0f1e-40aa-95c8-b814970e7f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669ff5a-6166-4bb6-bd6e-8ed21048676e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_falfestek_kutatas_karos_anyag_energiahatekonysag","timestamp":"2020. január. 17. 22:14","title":"Különleges falfestékek segíthetnek a klímaharcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca23b381-8a07-4bd3-8ba4-1fba7c772f83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú hetedszer kapta meg az elismerést, ezzel beérte Egerszegi Krisztinát.","shortLead":"Hosszú hetedszer kapta meg az elismerést, ezzel beérte Egerszegi Krisztinát.","id":"20200117_milak_kristof_hosszu_katinka_ev_sportoloja_msusz_dijatado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca23b381-8a07-4bd3-8ba4-1fba7c772f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdce0934-7827-4b3d-a680-0556e7a45a9d","keywords":null,"link":"/sport/20200117_milak_kristof_hosszu_katinka_ev_sportoloja_msusz_dijatado","timestamp":"2020. január. 17. 05:17","title":"Milák Kristófot és Hosszú Katinkát választották az év sportolóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feldmár András pszichoterapeuta, Péterfy Bori színész, énekes és Talal Derki Sundance-díjas, Oscar-jelölt filmrendező is a zsűri tagjai közt a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon.","shortLead":"Feldmár András pszichoterapeuta, Péterfy Bori színész, énekes és Talal Derki Sundance-díjas, Oscar-jelölt filmrendező...","id":"20200117_Feldmar_a_BIDF_zsurijeben_Akiket_megszeretunk_eloszor_idegenek_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d822a-0358-4cfc-a75a-e84e7416dc31","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_Feldmar_a_BIDF_zsurijeben_Akiket_megszeretunk_eloszor_idegenek_voltak","timestamp":"2020. január. 17. 13:20","title":"“Akiket megszeretünk, először idegenek voltak” – Feldmár András a dokumentumfilmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kérdés, lesz-e új NAT, és az is, hogy eléggé nemzeti lesz-e.","shortLead":"Még mindig kérdés, lesz-e új NAT, és az is, hogy eléggé nemzeti lesz-e.","id":"20200117_Arnyekalaptanterv_keszult_Kasler_tudta_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c1b6e5-3464-4fc8-a20f-1adfcf9f2e11","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Arnyekalaptanterv_keszult_Kasler_tudta_nelkul","timestamp":"2020. január. 17. 08:58","title":"Árnyék-alaptanterv készült a miniszter tudta nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccb303e-f2a3-4353-a54d-2907d6199bbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a várólisták megszüntetésére éves szinten kétmilliárd forintot kell fordítani. 