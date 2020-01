Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d98a1130-6b59-46e5-87a7-71df52dbb162","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az olajcégek egy része nem küldi be a tankereit a háborús övezetté vált Hormuzi-szorosba, mások csak cirkálók kíséretében merészkednek oda. A világ többi jelentős vízi útvonalán is komoly átalakulások zajlanak.","shortLead":"Az olajcégek egy része nem küldi be a tankereit a háborús övezetté vált Hormuzi-szorosba, mások csak cirkálók...","id":"202003__hormuziszoros__kiszarado_panama__valtozo_utvonalak__uj_vizeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98a1130-6b59-46e5-87a7-71df52dbb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de790743-f3be-40e7-8fdb-3ca4a2908d21","keywords":null,"link":"/360/202003__hormuziszoros__kiszarado_panama__valtozo_utvonalak__uj_vizeken","timestamp":"2020. január. 24. 15:00","title":"Már most óriási üzlet az oroszoknak a tengeri jégpáncél olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket a Metrovagonmas február végéig garanciálisan javítja. A BKV új felügyelőbizottsága a közbeszerzéstől az átvételig kivizsgálja a metrókocsik felújítását.","shortLead":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket...","id":"20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3513eb8-dbd8-451f-9073-5627111d86cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","timestamp":"2020. január. 22. 16:50","title":"Február végére javíthatják ki a legjobban szétrohadt metrókocsikat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, mert fennállhat a szökés, az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye.","shortLead":"A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, mert fennállhat a szökés, az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés...","id":"20200124_Letartoztattak_a_szomaliai_ferfit_akit_egy_budapesti_egyetemista_megeroszakolasaval_gyanusitanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffc7c99-19a3-4057-adfb-6dfe696ebad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Letartoztattak_a_szomaliai_ferfit_akit_egy_budapesti_egyetemista_megeroszakolasaval_gyanusitanak","timestamp":"2020. január. 24. 14:50","title":"Letartóztatták a szomáliai férfit, akit egy budapesti egyetemista megerőszakolásával gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","shortLead":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","id":"20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cc202e-ce12-4a5b-aaa0-eb5534a36047","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","timestamp":"2020. január. 24. 05:41","title":"Gázszállító teherautó robbant fel Limában, több halott és sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c3a360-840d-4e5d-a010-7c44583d1969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkorát repültek, hogy egyik hegyi útról egy másikra érkeztek a baleset végén.","shortLead":"Akkorát repültek, hogy egyik hegyi útról egy másikra érkeztek a baleset végén.","id":"20200124_Video_180_kmhs_temponal_esett_oriasit_a_ralivilagbajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c3a360-840d-4e5d-a010-7c44583d1969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cedff98-d1ea-42e9-8b04-b162419ee729","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Video_180_kmhs_temponal_esett_oriasit_a_ralivilagbajnok","timestamp":"2020. január. 24. 14:26","title":"180 km/h-s tempónál esett óriásit a ralivilágbajnok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a 168 Órának Parti Nagy Lajos. Beszélt többek között a hatalom militáns retorikájáról, a kultúrharcról, Orbán Viktorról, és Demeter Szilárdról is.","shortLead":"Interjút adott a 168 Órának Parti Nagy Lajos. Beszélt többek között a hatalom militáns retorikájáról, a kultúrharcról...","id":"20200123_Parti_Nagy_Lajos_PIM_Orban_Terey_osztondij_kulturharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f6137a-981d-46e4-ad60-670b331b8ba1","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Parti_Nagy_Lajos_PIM_Orban_Terey_osztondij_kulturharc","timestamp":"2020. január. 23. 14:01","title":"Parti Nagy Lajos: A magyarok szavazták meg a saját diktátorukat, háromszor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó a műsor - mondta Spiró György.","shortLead":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó...","id":"20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8e998-6762-4a0f-8d1c-962462adfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","timestamp":"2020. január. 22. 21:44","title":"Spiró György: Ötven év múlva fogjuk megérteni azt, hogy ma miben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik áldozatot nyakon, a másikat arcon szúrta egy házi őrizetben lévő férfi. ","shortLead":"Az egyik áldozatot nyakon, a másikat arcon szúrta egy házi őrizetben lévő férfi. ","id":"20200123_Megkeseltek_ket_rendort_Veresegyhazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4728dbcd-c1d4-4524-a57b-d5e13d672c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Megkeseltek_ket_rendort_Veresegyhazon","timestamp":"2020. január. 23. 10:48","title":"Megkéseltek két rendőrt Erdőkertesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]