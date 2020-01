Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Oké, ezt nem láttuk jönni. A Magyar Közút is beszállt az új netes kihívásba, az eredmény büntet 2020. január. 25. 21:54 Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés során megszüntették a szivárgást a sötét anyag és antianyag után kutató alfa-mágneses spektrométer egyik hűtőcsövén. Hatórás űrsétát hajtottak végre a Nemzetközi Űrállomáson 2020. január. 25. 20:49 küldetés...","id":"20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576470a4-56fa-48ea-a9a8-25e18f6d1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2020. január. 25. 20:49","title":"Hatórás űrsétát hajtottak végre a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszakította az interjút és durván kiosztott egy rádióriportert Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, miután az rákérdezett a visszahívott ukrajnai nagykövet ügyére. Durván kiosztott az amerikai külügyminiszter egy riportert, miután Ukrajnáról kérdezték Megszakította az interjút és durván kiosztott egy rádióriportert Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, miután az rákérdezett a visszahívott ukrajnai nagykövet ügyére. 2020. január. 25. 16:48 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint sokkal nagyobb összeget kellene a magyarországi iskolákra költeni, ez a mostani csak "csepp a tengerben". Hitelből épít iskolákat a magyar állam 2020. január. 25. 21:06 iskolákra...","id":"20200125_europai_beruhazasi_bank_iskolaepites_felujitas_szucs_tamas_pdsz_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7487aec5-d244-4304-9f4d-5b8c72448512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_europai_beruhazasi_bank_iskolaepites_felujitas_szucs_tamas_pdsz_oktatas","timestamp":"2020. január. 25. 21:06","title":"Hitelből épít iskolákat a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"6,6 milliárd helyett 2,2 milliárd forint egészségügyi járulékot nem fizettek be a 6,6 milliárd helyett 2,2 milliárd forint egészségügyi járulékot nem fizettek be a potyautasok. Népszava: harmadannyi tb-t nem fizettek be, mint amennyit a kormány mondott 2020. január. 27. 07:34 mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András gyomlálásra és ültetésre készül Győrben, az autóipar mellé pedig új lábakat növesztene a városnak.","shortLead":"Dézsi Csaba András gyomlálásra és ültetésre készül Győrben, az autóipar mellé pedig új lábakat növesztene a Dézsi Csaba András gyomlálásra és ültetésre készül Győrben, az autóipar mellé pedig új lábakat növesztene a városnak. Győr új fideszes polgármestere: Vannak gyomok, amiket ki kell gyomlálni 2020. január. 26. 20:59 Bessenyey Zoltán kétszeres rali Európa-bajnok mesélt az Őrültechben arról, milyen szellemi, testi és technológiai követelményei voltak annak, hogy 2016-os bukása után újra vezetni tudjon. Podcast: kerekesszékkel is lehetséges raliautót vezetni 2020. január. 26. 22:03 vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac8728e-f420-4476-86ae-eadfe0abb93a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új mélyagyi stimulációs eszközt ültettek be egy előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegnek szerdán a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), a Kelet-Közép-Európában elsőként alkalmazott eljárás az agyi elektromos aktivitás valósidejű detektálására és rögzítésére is alkalmas.","shortLead":"Új mélyagyi stimulációs eszközt ültettek be egy előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegnek szerdán a Új mélyagyi stimulációs eszközt ültettek be egy előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegnek szerdán a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), a Kelet-Közép-Európában elsőként alkalmazott eljárás az agyi elektromos aktivitás valósidejű detektálására és rögzítésére is alkalmas. A világon ötödikként ültettek be egy új eszközt Szegeden egy idős, Parkinson-kórban szenvedő betegnek 2020. január. 25. 20:03