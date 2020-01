Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogyan emlékezzünk a halottakra, akik egy bonyolult életet hagytak maguk mögött? ","shortLead":"Hogyan emlékezzünk a halottakra, akik egy bonyolult életet hagytak maguk mögött? ","id":"20200128_Kobe_Bryant_nemi_eroszakugyerol_posztolt_felfuggesztettek_a_Washington_Post_ujsagirojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d418c626-1445-4541-9d1b-88a262ba2182","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kobe_Bryant_nemi_eroszakugyerol_posztolt_felfuggesztettek_a_Washington_Post_ujsagirojat","timestamp":"2020. január. 28. 10:34","title":"Kobe Bryant nemierőszak-ügyéről posztolt, felfüggesztették a Washington Post újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazategyenlőség miatt tartottak új polgármester-választást Patakon, amit a korábbi polgármester nyert 11 vokssal.

","shortLead":"Szavazategyenlőség miatt tartottak új polgármester-választást Patakon, amit a korábbi polgármester nyert 11 vokssal.

","id":"20200126_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Patakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7310e3c8-c694-439b-867d-62befa8786e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Patakon","timestamp":"2020. január. 26. 21:23","title":"A fideszes polgármesterjelölt nyert Patakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszokta új otthonát és a környéket is a 87 éves, újra agglegény életet élő Vitray Tamás. Egykori tanítványa sokat segít neki.\r

\r

","shortLead":"Megszokta új otthonát és a környéket is a 87 éves, újra agglegény életet élő Vitray Tamás. Egykori tanítványa sokat...","id":"20200127_Mate_Kriszta_Ritka_kincs_ha_valakinek_van_egy_Vitrayja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe6b644-8195-48e2-b7d5-efacc27fa881","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Mate_Kriszta_Ritka_kincs_ha_valakinek_van_egy_Vitrayja","timestamp":"2020. január. 27. 09:09","title":"Máté Kriszta: „Ritka kincs, ha valakinek van egy Vitrayja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","id":"20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e72709a-6399-4b83-9a25-7c83023b9cef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","timestamp":"2020. január. 28. 11:03","title":"Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafae503-f164-4b15-a77b-61df79df53e1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint száz gén játszhat szerepet az autizmus spektrumzavar (ASD) kialakulásában – állapította meg a témához köthető eddigi legnagyobb génkutatás.","shortLead":"Több mint száz gén játszhat szerepet az autizmus spektrumzavar (ASD) kialakulásában – állapította meg a témához köthető...","id":"20200127_autizmus_genkutatas_eredmenyei_2020_asd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eafae503-f164-4b15-a77b-61df79df53e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba785f9-df18-4f35-994c-eedc7beb59c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_autizmus_genkutatas_eredmenyei_2020_asd","timestamp":"2020. január. 27. 09:33","title":"Megvan az eddigi legnagyobb autizmus-kutatás eredménye, 102 gént neveztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború alatti hollandiai üldöztetéséért.

","shortLead":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború...","id":"20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b23416-3f77-4cbb-b00f-732a1ee52fe5","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","timestamp":"2020. január. 26. 18:50","title":"A holland miniszterelnök bocsánatot kért a zsidóktól a holokauszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","shortLead":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae7d79-9c19-4fd0-955e-a76b861f6e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","timestamp":"2020. január. 27. 19:03","title":"Megjöttek a fotók, így néz ki közelről a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette, privát helikopterével közlekedett. A technikai adatok alapján igen biztonságosnak számító géptípus nem olcsó játékszer.","shortLead":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette...","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72f17f-7cb7-4f01-b729-bd3a448655ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","timestamp":"2020. január. 27. 12:03","title":"Biztonságosnak számít a helikopter, amellyel Kobe Bryanték lezuhantak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]