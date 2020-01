Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","shortLead":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","id":"20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83baf7db-8d1d-4718-af29-d45f888e7dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2020. január. 28. 07:09","title":"Kamion és személyautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Enyhe lesz az idő kedden.","shortLead":"Enyhe lesz az idő kedden.","id":"20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d078d1e4-1127-4b8e-bf04-c76435b67523","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","timestamp":"2020. január. 27. 18:05","title":"Akár 11 fok is lehet, de esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég első – és sokak által nagyon furcsának tartott – táblagépét, az iPadet.","shortLead":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég...","id":"20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a178b0d7-ff87-40e6-b155-7d4bb536fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","timestamp":"2020. január. 27. 21:33","title":"10 éve mutatták be az első iPadet, a \"nagy iPhone-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","shortLead":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","id":"20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb397fe8-5d4a-44a7-a8b7-36835347828a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","timestamp":"2020. január. 29. 08:34","title":"Büntetőeljárás indult a menekültek ellen, akik áttörtek a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56dc641-4670-4ee7-a153-30e312e4f947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusától ujjlenyomatot vettek.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusától ujjlenyomatot vettek.","id":"20200127_rabositas_varju_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b56dc641-4670-4ee7-a153-30e312e4f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019c2031-ed13-434b-90df-d8ef540adaf9","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_rabositas_varju_laszlo","timestamp":"2020. január. 27. 17:32","title":"Rabosították Varju Lászlót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem, akik csak a statisztikákkal próbálnak mindent leírni. Aki pedig nem csak a számokban hisz, az ehhez azt is hozzáteheti: a kívülállók számára Bryant testesítette meg a Michael Jordan visszavonulása utáni NBA-t.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem...","id":"20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad15d8b0-55fd-4e7d-b508-89557159196a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","timestamp":"2020. január. 27. 11:35","title":"Olyan legendát veszítettünk el, amilyenből jó, ha egy van generációnként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All Shine On) című dalának történetét. ","shortLead":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All...","id":"20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e090b-37df-486e-ae20-6e7366b6c219","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","timestamp":"2020. január. 27. 13:47","title":"Ötven éve írta John Lennon a popzene leggyorsabban készült dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6759f0-c8c5-4803-a7e2-741ea588b26d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jó, hogy a magyar könnyűzenei előadókat segítjük idén A Dal című műsorban minél több lehetőséggel - mondta Nagy Feró, A Dal 2020 zsűritagja. Idén már nem az eurovíziós magyar szereplőt keresik, hanem az év magyar előadóját.","shortLead":"Jó, hogy a magyar könnyűzenei előadókat segítjük idén A Dal című műsorban minél több lehetőséggel - mondta Nagy Feró...","id":"20200129_Eurovizio_Dal_magyar_slager","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6759f0-c8c5-4803-a7e2-741ea588b26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab4c6a1-95d2-4bf5-9727-cbabd0412cf7","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Eurovizio_Dal_magyar_slager","timestamp":"2020. január. 29. 10:18","title":"Semmi eurovíziós nyomás: az év magyar slágerét keresi a szombaton induló A Dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]