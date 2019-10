2019. október. 24. 14:58 Biró Péter Kult

Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti fellépésére. A zenekar 2000-ben futott be a Mad About You című dallal, jövőre pedig Belgiumot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. Többek között erről is beszélgettünk a magyarországi koncert előtt.