Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt töröltek, illetve olimpiai kvalifikációs versenyeket más országba helyeztek át. A fedettpályás atlétika-vb-t pedig egy évvel elhalasztják. ","shortLead":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt...","id":"20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9eb371-c099-4181-8d88-b1e280a89f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 21:27","title":"Atlétika-vb-t halasztanak el a koronavírus miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","shortLead":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","id":"20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f6825b-d589-480e-a8b6-a16faf62e534","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","timestamp":"2020. január. 30. 09:36","title":"Idén elmarad a budapesti Nagy Futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","shortLead":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","id":"20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4251158c-1ce6-4a6a-bbfb-54b31a8cec1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","timestamp":"2020. január. 30. 13:46","title":"11 gyerek sérült meg egy buszbalesetben Géderlakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","shortLead":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","id":"20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c900113-d39e-48e0-b68f-181cc4c5d3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","timestamp":"2020. január. 29. 14:21","title":"A Fidesz felfüggesztésének meghosszabbítását javasolja a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schilling Árpád szerint az élet nem a színházban zajlik, hanem az utcán, a munkahelyeken, az otthonokban. ","shortLead":"Schilling Árpád szerint az élet nem a színházban zajlik, hanem az utcán, a munkahelyeken, az otthonokban. ","id":"20200130_Schilling_Arpad_Eszenyi_Eniko_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c76bdf1-2897-4758-bc1d-006b484ab2c8","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Schilling_Arpad_Eszenyi_Eniko_tuntetes","timestamp":"2020. január. 30. 11:01","title":"Schilling Árpád Eszenyinek: Kedves Enikő, egy tüntetésre nem azért megyünk el, mert meghívnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fe26f-4738-4ab8-83c9-38bda5305f19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem április 1-je van, tényleg elkészülhet a mozi ötödik része. Mindenki visszatér, Mel Gibson és Danny Glover is.","shortLead":"Nem április 1-je van, tényleg elkészülhet a mozi ötödik része. Mindenki visszatér, Mel Gibson és Danny Glover is.","id":"20200129_halalos_fegyver_5_danny_glover_mel_gibson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055fe26f-4738-4ab8-83c9-38bda5305f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a74dc78-c3ad-47ad-b545-10b18c89a934","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_halalos_fegyver_5_danny_glover_mel_gibson","timestamp":"2020. január. 29. 14:40","title":"Az eredeti stáb elkészítené a Halálos fegyver 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f12adf7-2825-49b7-89f0-7e8d22cb5a5c","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"gazdasag","description":"A gazdaglisták forrásai olyan nyilvános adatbázisok, amelyek célja a gazdasági forgalom biztonságának erősítése. Erősen kétséges ezért, hogy a listák közzétételéhez az érintettek hozzájárulására lenne szükség, ellentétben a Hell Energy tulajdonosainak álláspontjával.","shortLead":"A gazdaglisták forrásai olyan nyilvános adatbázisok, amelyek célja a gazdasági forgalom biztonságának erősítése. Erősen...","id":"20200129_A_HVG_ugyvedje_valaszol_adatkezelese_a_gazdaglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f12adf7-2825-49b7-89f0-7e8d22cb5a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bec881-6971-4eba-a032-0334f794ada8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_A_HVG_ugyvedje_valaszol_adatkezelese_a_gazdaglista","timestamp":"2020. január. 29. 18:06","title":"A HVG ügyvédje válaszol: adatkezelés-e a gazdaglista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]