Rohamosan melegszik az idő, pénteken akár 17 fok is lehet

[{"available":true,"c_guid":"1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő szerint a Fidesz sokat tett a hátrányos helyzetben élőkért.","shortLead":"Az EP-képviselő szerint a Fidesz sokat tett a hátrányos helyzetben élőkért.","id":"20200130_Jaroka_Livia_Politikai_hangulatkeltesre_hasznaljak_a_romakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48be48cf-a5b2-47cf-a4d8-00d559fdd2db","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Jaroka_Livia_Politikai_hangulatkeltesre_hasznaljak_a_romakat","timestamp":"2020. január. 30. 11:06","title":"Járóka Lívia: Politikai hangulatkeltésre használják a romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1263d5fc-4e54-49bc-994c-0f705676fd8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cipőkre számított, helyette műanyaghulladékot borított le a kamion.","shortLead":"Cipőkre számított, helyette műanyaghulladékot borított le a kamion.","id":"20200130_Olasz_divatarut_rendelt_egy_hulladekhegyet_kapott_a_telkere_a_labodi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1263d5fc-4e54-49bc-994c-0f705676fd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faaeda92-8c21-4115-a4b1-9bba6d002e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Olasz_divatarut_rendelt_egy_hulladekhegyet_kapott_a_telkere_a_labodi_ferfi","timestamp":"2020. január. 30. 19:45","title":"Olasz divatáru helyett egy hulladékhegyet kapott a telkére a lábodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c66f410-0d3f-4c2f-8c0f-80a4ae4dba54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az MTVA riporterének az a feladata, hogy zavarba hozza azt, akinek lejáratására a szerkesztő megbízást kapott. A cél: szerezni 30 másodperc kínos makogást, amit végtelenítve lehet ismételni. De mi történik, amikor a kiszemelt áldozatnak harminc perce van reagálni?","shortLead":"Az MTVA riporterének az a feladata, hogy zavarba hozza azt, akinek lejáratására a szerkesztő megbízást kapott. A cél...","id":"202005__mtva__lejaratas__azaldozat_visszaszol__rajtautes_eloben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c66f410-0d3f-4c2f-8c0f-80a4ae4dba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef5f0a3-fb3c-4956-b33c-bac46e68da20","keywords":null,"link":"/360/202005__mtva__lejaratas__azaldozat_visszaszol__rajtautes_eloben","timestamp":"2020. január. 30. 11:00","title":"Leégette magát a köztévé? Dehogy, náluk épp így kell csinálni a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","shortLead":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","id":"20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df381d2-c85e-4c1b-ac3f-6846d4a6fffe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","timestamp":"2020. január. 29. 06:57","title":"Az év végéig levezényelhetik a Természettudományi Múzeumba Debrecenbe költözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval a pénzintézet által bérelt Lánchíd Palota ügyében. A végsőkig elvitt jogi huzavonában a Kúria szerdán úgy döntött: a bérleti szerződés érvényes, azaz a banknak fizetnie kell.","shortLead":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf...","id":"20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb004e1-0979-4f81-8046-a9d197a17c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","timestamp":"2020. január. 29. 16:46","title":"Fordulat a Lánchíd Palota ügyében: 3 milliárdot fizethet az Eximbank Nobilis Kristófnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kommunikációs alkalmazást készít a Google, amely a cég első minden egyben appja lenne. A felhasználók egy nagy közös platformon beszélgethetnének a másikkal.\r

","shortLead":"Új kommunikációs alkalmazást készít a Google, amely a cég első minden egyben appja lenne. A felhasználók egy nagy közös...","id":"20200129_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_app_alkalmazas_g_suite_cegek_vallalatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1104c6a3-00f9-4ed0-9602-83b056e80885","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_app_alkalmazas_g_suite_cegek_vallalatok","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Csinál valamit a Google, amivel elég jó járhatnak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz – mondta a pap a templomból.","shortLead":"Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz – mondta a pap...","id":"20200129_Templomban_imadkozott_halala_elott_Kobe_Bryant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231237f7-9872-459a-a7da-dae7998a2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20200129_Templomban_imadkozott_halala_elott_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 29. 07:31","title":"Templomban imádkozott halála előtt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7006d4-6f9e-4559-8297-cd6336604d6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan lapok is lehozták a hírt, mint a The Washington Post és a New York Times.","shortLead":"Olyan lapok is lehozták a hírt, mint a The Washington Post és a New York Times.","id":"20200130_hell_energy_forbes_magyarorszag_birosag_50_leggazdagabb_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f7006d4-6f9e-4559-8297-cd6336604d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b758d57-fc69-429c-b1bf-fbd4e93d30af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_hell_energy_forbes_magyarorszag_birosag_50_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2020. január. 30. 11:58","title":"A nemzetközi sajtó is beszámol a Hell–Forbes-csörtéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]