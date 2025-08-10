Az európai vezetők szerint Ukrajna nélkül nem lehetnek béketárgyalások

Noha Európa üdvözli a Trump-Putyin találkozó hírét, az ukrajnai béke elérésének útja „Ukrajna nélkül nem dönthető el”, és érdemi tárgyalásokra csak tűzszünet létrejötte vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kerülhet sor – nyilatkozott több európai ország kormányzata szombat éjszaka. Azt is hangsúlyozták, hogy Moszkvát továbbra is erős nyomás alatt kell tartani, és meg kell védeni Ukrajna és Európa biztonsági érdekeit.

Az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőinek közös nyilatkozata szerint „Ukrajna szabadon dönthet saját sorsáról. Érdemi tárgyalásokra csak tűzszünet létrejötte vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kerülhet sor” – áll a nyilvánosságra hozott nyilatkozatban.

A dokumentumban kiemelték: „Az ukrajnai béke útját nem lehet Ukrajna nélkül eldönteni. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni”.

A nyilatkozat egy nappal azután jelent meg, hogy Donald Trump bejelentette: jövő pénteken találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai Alaszka államban, amelyen jelen állás szerint Volodmiri Zelenszkij ukrán államfő is részt vehet.

Nyilatkozatukban az európai vezetők üdvözölték Trumpnak a háború befejezésére, valamint Ukrajna számára igazságos és tartós béke és biztonság elérése érdekében tett erőfeszítéseit. Hozzátették ugyanakkor, hogy „diplomáciailag, valamint Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi támogatással készek támogatni ezt a munkát”, és megismételték, hogy Ukrajnának „szilárd és hiteles biztonsági garanciákra” van szüksége. Megerősítették, hogy „megingathatatlanul támogatják” Kijevet.

A nyilatkozat azt követően született, hogy David Lammy brit külügyminiszter szombaton J.D. Vance amerikai alelnökkel együtt találkozót szervezett ukrán magas rangú tisztviselők és európai nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével.

Donald Trump korábban utalt arra, hogy bármilyen békeszerződés „valószínűleg némi területcserét” fog magában foglalni. A Reuters szerint ezt az európai országok és Ukrajna is elutasítja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddig is elzárkózott minden olyan javaslattól, amely veszélyeztetné Ukrajna területi integritását, és amit az ukrán alkotmány is tilt. Szombaton a közösségi médiában azt írta, hogy Putyin „a háború és a gyilkolás szünetét akarja cserébe a mi földünk megszállásának legalizálásáért – másodszor is területi zsákmányra vágyik”. Hozzátette: „Nem fogjuk engedni, hogy másodszor is megpróbálják felosztani Ukrajnát. Ismerve Oroszországot, ahol van második, ott lesz harmadik is”. Azt is hangsúlyozta, hogy az Ukrajnát kizáró bármely békeszerződés „a béke ellen” szóló döntés lenne.