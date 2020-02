Keanu Reeves úgy flörtölt Diane Keatonnal, hogy a színésznő belepirult

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben, az Oscar-gálán. ","shortLead":"Élőben, az Oscar-gálán. ","id":"20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de16e92-e16f-418d-977d-c780c8ba2d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","timestamp":"2020. február. 10. 03:51","title":"Amire senki nem számított: Eminem előadta a Lose Yourselfet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df752559-5e98-4ead-9959-2e6c4e152f2c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány évtizede még a magyarok (is) diktálták a játékfejlesztés iramát, de aztán megtorpantunk, a gazdasági válság pedig tovább nehezítette egyébként sem rózsás helyzetünket. Az élvonalba visszakerülni viszont így sem lehetetlen. A kilencedik budapesti Global Game Jamen erről is faggattuk a szervezőket.","shortLead":"Néhány évtizede még a magyarok (is) diktálták a játékfejlesztés iramát, de aztán megtorpantunk, a gazdasági válság...","id":"20200209_global_game_jam_2020_januar_februar_budapest_nemesys_games_elder_scrolls_online_zenimax_jatekfejlesztes_videojatek_programozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df752559-5e98-4ead-9959-2e6c4e152f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a611ac-96c0-4696-9aa1-ed7298d91fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_global_game_jam_2020_januar_februar_budapest_nemesys_games_elder_scrolls_online_zenimax_jatekfejlesztes_videojatek_programozas","timestamp":"2020. február. 09. 20:00","title":"Egyszer sikerült, de lesznek-e újra világelsők a magyar játékfejlesztők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek immunrendszerének kutatása adhatja a kulcsot.","shortLead":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek...","id":"202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b50ad01-f2b1-4b1f-aac3-9471ebfb97fe","keywords":null,"link":"/360/202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","timestamp":"2020. február. 09. 08:15","title":"Talán megvan a kulcs a koronavírusnál is pusztítóbb influenza elleni univerzális oltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosaras-legendával indult az In Memorian videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

","shortLead":"A kosaras-legendával indult az In Memorian videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

","id":"20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46ce2a-aee5-4d5b-b1cf-8d9afdbe19e2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","timestamp":"2020. február. 10. 10:35","title":"Kobe Bryantről többen megemlékeztek az idei Oscar gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","shortLead":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","id":"20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7240df-8259-4e52-8b9f-df2d6eefa1c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","timestamp":"2020. február. 10. 06:54","title":"Megint megrongálódott egy felsővezeték, késések a Budapest-Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók.","shortLead":"A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók.","id":"20200208_maraton_futas_szivproblema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c807-7c30-4336-a612-fd4b93d28512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_maraton_futas_szivproblema","timestamp":"2020. február. 08. 20:03","title":"A maraton után a futók 70 százalékánál találtak szívproblémát cseh kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51594d00-048a-4358-9101-6696fd5494ec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"13 kérdés segít a megközelítésben.","shortLead":"13 kérdés segít a megközelítésben.","id":"20200209_Miert_almodtam_ezt_Ez_az_almok_szerepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51594d00-048a-4358-9101-6696fd5494ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff87d1-1f49-45e3-b901-094d8de5ab5e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200209_Miert_almodtam_ezt_Ez_az_almok_szerepe","timestamp":"2020. február. 09. 20:15","title":"Miért álmodtam ezt? Ez az álmok szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425e4e16-2512-49f1-b373-3835892e2ceb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most több mint 4000 keresztnév közül választhatnak a szülők, az akadémia listáján egyre hátrébb kerülnek a bibliai eredetűek, de továbbra is népszerűek az ómagyar, valamint a távoli világokat idéző utónevek. ","shortLead":"Most több mint 4000 keresztnév közül választhatnak a szülők, az akadémia listáján egyre hátrébb kerülnek a bibliai...","id":"202006_utonevdivathullamok_protestans_katolikus_omagyar_es_importnevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=425e4e16-2512-49f1-b373-3835892e2ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f77324e-c0b1-4482-84c6-3b755ab98b25","keywords":null,"link":"/360/202006_utonevdivathullamok_protestans_katolikus_omagyar_es_importnevek","timestamp":"2020. február. 08. 16:00","title":"Korszakonként jön egy új utónév-divathullám, de az Anna tényleg örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]