Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd978bec-9a36-456b-911e-4993fe4720c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az esemény főszervezője szerint még nem tudni, milyen biztonságos útvonalon folytathatják útjukat Sierra Leone felé, amely a verseny célállomása.","shortLead":"Az esemény főszervezője szerint még nem tudni, milyen biztonságos útvonalon folytathatják útjukat Sierra Leone felé...","id":"20200211_budapest_bamako_utcai_osszecsapas_tuntetes_katz_david","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd978bec-9a36-456b-911e-4993fe4720c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b48a94-b019-4ee3-875b-bf31d1002e49","keywords":null,"link":"/sport/20200211_budapest_bamako_utcai_osszecsapas_tuntetes_katz_david","timestamp":"2020. február. 11. 07:17","title":"Véres kormányellenes tüntetések miatt elakadt a Budapest–Bamako raliverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly június 28-án adja első magyarországi koncertjét a Budapest Parkban.","shortLead":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly...","id":"20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44894b9e-0ed3-416c-b346-2ae15dab867e","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","timestamp":"2020. február. 11. 08:50","title":"Egy igazi rapnagyágyú, Machine Gun Kelly Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jobbik megoldotta, hogy a sorozatos ÁSZ-bírságok elvitték a párttámogatását – röviden így összegezhetnénk a képviselőcsoport 2018 májusától napjainkig tartó költéseit. Alig több mint másfél év alatt minden más frakciónál többet fizettek ki általános, jogi- szak-, és kommunikációs tanácsadásra, de alaposan kistafírozták a pártközeli elemzőintézetet is. ","shortLead":"Jobbik megoldotta, hogy a sorozatos ÁSZ-bírságok elvitték a párttámogatását – röviden így összegezhetnénk...","id":"20200211_Jobbik_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084b5660-4073-45b7-a9f5-31982140431c","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Jobbik_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","timestamp":"2020. február. 11. 11:32","title":"A frakcióból talicskázta ki a pénzt az anyagi gondokkal küzdő Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre ijesztőbb számok kerülnek ki arról, mennyire veszélyes lehet valójában a járvány.","shortLead":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre...","id":"20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7686ce-9576-42cb-b63a-700a9a81d75c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","timestamp":"2020. február. 11. 14:14","title":"A világ 60 százalékát fenyegetheti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023e3710-c7e9-436c-8371-47b51e192b2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddigi 50 millióról 200 millióra emeli a magyar állam a támogatási összeget, az Egyesült Államok évről évre 850 ezer dollár hozzájárulást biztosít a közös ösztöndíjprogramhoz.","shortLead":"Az eddigi 50 millióról 200 millióra emeli a magyar állam a támogatási összeget, az Egyesült Államok évről évre 850 ezer...","id":"20200210_Bovul_a_Fulbright_osztondijprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=023e3710-c7e9-436c-8371-47b51e192b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdee60-1b26-4335-afe1-9aa9b57e7100","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Bovul_a_Fulbright_osztondijprogram","timestamp":"2020. február. 10. 15:23","title":"Bővül a Fulbright ösztöndíjprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc12c224-fb3b-456d-ad8c-51cdbf7d6492","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi generáció három és fél éve van piacon, kicsit átszabták a modellt.","shortLead":"A jelenlegi generáció három és fél éve van piacon, kicsit átszabták a modellt.","id":"20200211_Citroen_C3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc12c224-fb3b-456d-ad8c-51cdbf7d6492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297693e-dc2e-45fa-814f-663d5bafbc5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Citroen_C3","timestamp":"2020. február. 12. 08:51","title":"Frissítették a Citroen C3-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak a törvényhozóknak a nevét, akik támogatják az abortuszt, majd kijelentette, hogy a pedofíliánál is nagyobb bűn a magzat elvetetése. ","shortLead":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak...","id":"20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0de6e-8f0c-41bc-a416-ec1a0b6f7144","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","timestamp":"2020. február. 11. 11:11","title":"Egy amerikai katolikus pap szerint a pedofília kisebb bűn, mint az abortusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c20582-696c-4713-830a-3e78533369cc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ötvenmilliárdot szedtek ki ingatlanos cégeikből a Magyar Nemzeti Bank alapítványai. Minden bevételüket beleöntötték fekete lyukként működő vagyonkezelőjükbe, amely 2019 végén már 238 milliárdon ült.","shortLead":"Ötvenmilliárdot szedtek ki ingatlanos cégeikből a Magyar Nemzeti Bank alapítványai. Minden bevételüket beleöntötték...","id":"20200211_A_Matolcsyalapitvanyok_50_milliardot_szedtek_ki_ingatlanos_cegeikbol_egy_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c20582-696c-4713-830a-3e78533369cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e2425-701d-4e4f-bee1-6432642c43ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_A_Matolcsyalapitvanyok_50_milliardot_szedtek_ki_ingatlanos_cegeikbol_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. február. 11. 06:30","title":"Kisöpörték dédelgetett ingatlanbefektetéseiket az MNB-alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]