[{"available":true,"c_guid":"cf464763-a783-4aec-930a-9584d19aa482","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A viharciklon miatt törölték a járatukat, így nemcsak a hétfő esti, hanem a kedd délelőtti edzés is kiesik.","shortLead":"A viharciklon miatt törölték a járatukat, így nemcsak a hétfő esti, hanem a kedd délelőtti edzés is kiesik.","id":"20200210_Frankfurt_ferfi_vizilabdavalogatott_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf464763-a783-4aec-930a-9584d19aa482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a057cae-e38f-467c-aa27-019ee2c2ff8a","keywords":null,"link":"/sport/20200210_Frankfurt_ferfi_vizilabdavalogatott_vihar","timestamp":"2020. február. 10. 18:16","title":"Frankfurtban rekedt a férfivízilabda-válogatott, kérdéses a keddi meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc9500-ffbe-40db-a936-01efece3173c","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Mark Delez professzor, a leuveni egyetem egyetem archívumának kutatója sok ismeretlen részletet mesél el az első magyar nyelvű vers XX. századi hányattatásairól.","shortLead":"Mark Delez professzor, a leuveni egyetem egyetem archívumának kutatója sok ismeretlen részletet mesél el az első magyar...","id":"20200210_Menekules_a_tuzhalalbol_mark_delez_omagyar_maria_siralom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc9500-ffbe-40db-a936-01efece3173c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f7a27c-6aa3-4f4e-873d-3a305b9e7bc1","keywords":null,"link":"/360/20200210_Menekules_a_tuzhalalbol_mark_delez_omagyar_maria_siralom","timestamp":"2020. február. 10. 13:00","title":"Csoda, hogy előkerült, és kétszeresen is csoda, hogy megmaradt az Ómagyar Mária-siralom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","shortLead":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","id":"20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b26ad1-154a-42fe-803f-918887873c56","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","timestamp":"2020. február. 11. 15:58","title":"Lemaradt az Oscarra jelölt dokumentumfilmekről? Most bepótolhatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek száma.","shortLead":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek...","id":"20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85429ac2-2433-4f15-beca-e0046b42c457","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","timestamp":"2020. február. 12. 05:36","title":"Már 175 utas kapta el a koronavírust a japán partoknál álló üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A magasabb testtömegindex és a környezetben előforduló vegyi anyagok is befolyásolhatják a folyamatot. ","shortLead":"A magasabb testtömegindex és a környezetben előforduló vegyi anyagok is befolyásolhatják a folyamatot. ","id":"20200210_pubertaskor_lanyok_serdulkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421c27b5-d68c-4009-93ce-440f746ce1bb","keywords":null,"link":"/elet/20200210_pubertaskor_lanyok_serdulkor","timestamp":"2020. február. 10. 21:22","title":"Egy évvel hamarabb lépnek be a pubertáskorba a lányok, mint 40 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae855e7-3635-4e16-8f1c-fb1c09aa9f39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak szándéknyilatkozat volt arra, hogy az állam eladja a Budapest Bankban meglévő részesedését, jogilag értelmezhető kötelezettség nem – derült ki két évvel az után, hogy letelt a határidő.","shortLead":"Csak szándéknyilatkozat volt arra, hogy az állam eladja a Budapest Bankban meglévő részesedését, jogilag értelmezhető...","id":"20200211_budapest_bank_eladas_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae855e7-3635-4e16-8f1c-fb1c09aa9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8b5eb2-38bc-4690-a448-42cca86a4d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_budapest_bank_eladas_hatarido","timestamp":"2020. február. 11. 10:52","title":"Két évvel a lejárta után derült ki, hogy mégsem volt határidő a Budapest Bank eladására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","shortLead":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","id":"20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4fc2c9-ad78-4edf-9d7e-2ceb0db34550","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","timestamp":"2020. február. 12. 10:45","title":"Gyöngyöspata-ügy: a kormány azért nem fizet a roma családoknak, mert a pénz „nagyon gyorsan elmehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügy nem tud arról, hogy bárki megfertőződött volna.","shortLead":"A külügy nem tud arról, hogy bárki megfertőződött volna.","id":"20200210_koronavirus_fertozes_magyarok_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f5d65-4bf0-4f35-973c-61cb5698e066","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_koronavirus_fertozes_magyarok_kozlemeny","timestamp":"2020. február. 10. 17:35","title":"Eddig elkerüli a magyarokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]