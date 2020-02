Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c09dbb22-3511-4798-9c4c-b1ec6ad508d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Liget projekt miniszteri biztosa szerint a politikai helyzet változhat, később is megvalósulhatnak az elképzelések. A kormány most csak önkorlátozást vállalt.","shortLead":"A Liget projekt miniszteri biztosa szerint a politikai helyzet változhat, később is megvalósulhatnak az elképzelések...","id":"20200212_Baan_A_kormany_nem_keres_uj_helyszint_az_Uj_Nemzeti_Galerianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c09dbb22-3511-4798-9c4c-b1ec6ad508d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30347c49-be0a-4335-91e5-c398145119e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Baan_A_kormany_nem_keres_uj_helyszint_az_Uj_Nemzeti_Galerianak","timestamp":"2020. február. 12. 08:49","title":"Baán: A kormány nem tett le a Liget projekt teljes megvalósításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész először adott interjút azóta, hogy az egykori barátját megvádolták.","shortLead":"A színész először adott interjút azóta, hogy az egykori barátját megvádolták.","id":"20200212_Megtorte_a_csendet_a_Michael_Jackson_elleni_molesztalasi_vadakrol_Macaulay_Culkin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649323ad-126e-411e-87ce-cdb49e8d9453","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Megtorte_a_csendet_a_Michael_Jackson_elleni_molesztalasi_vadakrol_Macaulay_Culkin","timestamp":"2020. február. 12. 09:13","title":"Megtörte a csendet a Michael Jackson elleni molesztálási vádakról Macaulay Culkin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dc9738-150e-44df-af3e-c6d1259bdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 7 támogatásának megszűnése után sem frissítik Windows 10-re a dél-koreai állami számítógépek egy részét. A PC-k operációs rendszerét inkább Linuxra cserélik, hogy spóroljanak.","shortLead":"A Windows 7 támogatásának megszűnése után sem frissítik Windows 10-re a dél-koreai állami számítógépek egy részét...","id":"20200211_del_korea_microsoft_windows_7_linux_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60dc9738-150e-44df-af3e-c6d1259bdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eea3e3-eb2e-4db8-8604-5e94b2e1a97b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_del_korea_microsoft_windows_7_linux_operacios_rendszer","timestamp":"2020. február. 11. 19:03","title":"Nem fizet a Windows 10-ért Dél-Korea, inkább Linuxra cserélik a Windows 7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","shortLead":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","id":"20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5520c9-785c-4540-986c-f1008494a894","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 12. 16:15","title":"Kénes paradicsomcsipszet hívott vissza a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","shortLead":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","id":"20200211_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b1c3e-fcda-4e6e-ac1e-2fcce77c73d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2020. február. 11. 11:28","title":"Mélypont: még soha nem volt ilyen alacsony az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért. A kommunikációra kijelölt utódja is érdekes, neve ugyanis az őszi választási kampány egyik legnagyobb botrányában is előkerült – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért...","id":"20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b50d1a-497e-4c36-b316-391858a57095","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","timestamp":"2020. február. 12. 17:25","title":"Túl nagy a csönd Rogán körül, karrierje töréséről pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos használat terén is érezhetők lesznek a különbségek.","shortLead":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos...","id":"20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af560483-c9bf-45c6-a90a-5b93471145a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","timestamp":"2020. február. 12. 18:03","title":"Azt ígéri a Microsoft, hogy az új Windows pillanatok alatt frissíthető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem volt zökkenőmentes, egymásnak is üzengettek dalaikban a rapperek. BP Underground Hip-Hop, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem...","id":"20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7367e3f-0136-4260-a944-660ce7a895f3","keywords":null,"link":"/360/20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","timestamp":"2020. február. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Ebben az országban mindig az borított ki, hogy semmit nem lehet a nevén nevezni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]