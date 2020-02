Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról, aztán az idő múlásával egészen kiteljesedik. Ott van teljes valójával a mindennapokban és nincs mit tenni, el kell fogadni, együtt kell élni vele. Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy úgy tekintünk rá, mint egy átutazó vendégre. \r

","shortLead":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról...","id":"remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10647fa0-1301-45ac-9cc0-6e89c7c44cdc","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","timestamp":"2020. február. 14. 07:30","title":"Közelít a menopauza? - Így álljunk hozzá pozitívan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor megkeresésére azt közölték, még most dolgozzák ki a program részleteit.","shortLead":"Az Mfor megkeresésére azt közölték, még most dolgozzák ki a program részleteit.","id":"20200214_meg_nem_dontott_a_kormany_mely_korhazak_lesznek_a_befutok_a_140_milliardos_festesi_projektben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f4e9a2-0401-4d0f-935b-178e7c0282ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_meg_nem_dontott_a_kormany_mely_korhazak_lesznek_a_befutok_a_140_milliardos_festesi_projektben","timestamp":"2020. február. 14. 15:14","title":"Még nem döntött a kormány, hogy melyik kórházakat festik ki a 140 milliárdos programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kézbesítésre 84,3 millió forint ment el.","shortLead":"Csak a kézbesítésre 84,3 millió forint ment el.","id":"20200214_Tobb_mint_40_ezer_kulfoldi_nyugdijas_kapott_rezsiutalvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb090ba-74b9-4df1-b03f-b0aa62a394d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Tobb_mint_40_ezer_kulfoldi_nyugdijas_kapott_rezsiutalvanyt","timestamp":"2020. február. 14. 12:55","title":"Több mint 40 ezer külföldi nyugdíjas kapott rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05826a-54f4-4ff4-aaec-0665939ac5a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Rowley Balhé az állomáson című egeres fotója az angol Természettudományi Múzeumot is lenyűgözte.","shortLead":"Sam Rowley Balhé az állomáson című egeres fotója az angol Természettudományi Múzeumot is lenyűgözte.","id":"20200213_dij_foto_verekedo_egerek_londoni_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc05826a-54f4-4ff4-aaec-0665939ac5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8575a310-10ef-443d-91ad-d58393f5d73d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_dij_foto_verekedo_egerek_londoni_metro","timestamp":"2020. február. 13. 17:50","title":"Díjat nyert a metróban verekedő egerekről készült fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák dokumentálhatók. A program Magyarországon még nem elérhető.","shortLead":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák...","id":"20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc888c4c-bc8c-429f-9d66-dfa13728b4b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","timestamp":"2020. február. 14. 18:03","title":"Új alkalmazást adott ki a Facebook, nagyon más, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b5219d-3350-4a81-b614-e585ea9a4d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útlezárás van a pályán Győr felé.","shortLead":"Teljes útlezárás van a pályán Győr felé.","id":"20200213_Harman_haltak_meg_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b5219d-3350-4a81-b614-e585ea9a4d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2142b5-c7a6-4fab-993d-8c316288b2bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_Harman_haltak_meg_az_M1esen","timestamp":"2020. február. 13. 13:55","title":"Hárman haltak meg az M1-esen – teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már ha a világ országai meg tudnának egyezni.","shortLead":"Már ha a világ országai meg tudnának egyezni.","id":"20200214_oecd_adoelkerules_beps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14b0ca-3a22-4b84-a4e6-5e6a1790f0be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_oecd_adoelkerules_beps","timestamp":"2020. február. 14. 14:30","title":"Évi 100 milliárd dollárt hozna az \"OECD-adó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5802d721-849e-4d97-9b41-7297b53e544c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb ismert teknősének különleges fosszíliáját fedezték fel Dél-Amerikában. Az új felfedezés megváltoztathatja a teknősök családfájáról alkotott elméletet.","shortLead":"A világ legnagyobb ismert teknősének különleges fosszíliáját fedezték fel Dél-Amerikában. Az új felfedezés...","id":"20200214_a_vilag_legnagyobb_teknose_stupendemys_geographicus_3_meteres_pancel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5802d721-849e-4d97-9b41-7297b53e544c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e5c46b-6b94-4d3d-99a8-c3fbf81b7ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_a_vilag_legnagyobb_teknose_stupendemys_geographicus_3_meteres_pancel","timestamp":"2020. február. 14. 17:03","title":"3 méteres teknőspáncélt találtak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]