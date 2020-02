Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","shortLead":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","id":"20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f1152-7b0d-4946-90b7-9a95cdbfaa45","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","timestamp":"2020. február. 13. 09:35","title":"Újabb milliárdokat tol a kormány a sportba, de jut kórházfelújításra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Koch majdnem egy évet töltött az űrben, nemrég tért vissza a Földre. 