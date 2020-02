Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi Ferrari importőr figyelmeztetést adott ki a tulajdonosoknak.","shortLead":"A helyi Ferrari importőr figyelmeztetést adott ki a tulajdonosoknak.","id":"20200212_Ugyes_trukkel_loptak_a_Ferrarikat_DelAfrikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5104806a-fed2-4dd6-8e05-f0422bc2cc7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Ugyes_trukkel_loptak_a_Ferrarikat_DelAfrikaban","timestamp":"2020. február. 13. 11:36","title":"Egyszerű trükkel lopták a Ferrarikat Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089f787-946f-4e99-bdac-695b71ad980c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200214_Allati_udvarlast_mutatnak_be_a_Nyiregyhazi_Allapark_munkatarsai_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3089f787-946f-4e99-bdac-695b71ad980c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a40ccb-089b-42e1-b2fd-b97b44cdce1d","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Allati_udvarlast_mutatnak_be_a_Nyiregyhazi_Allapark_munkatarsai_video","timestamp":"2020. február. 14. 09:46","title":"Állati udvarlást mutatnak be a Nyíregyházi Állatpark munkatársai (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1840503f-6bd0-465b-83a9-fe13b4c8b751","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komoly vihar volt a múlt éjjel a térségben, a tűzoltók villámcsapásra gyanakodnak.","shortLead":"Komoly vihar volt a múlt éjjel a térségben, a tűzoltók villámcsapásra gyanakodnak.","id":"20200213_Villamcsapas_miatt_eghetett_le_a_revfulopi_kilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1840503f-6bd0-465b-83a9-fe13b4c8b751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26134bd1-9742-4545-b8bb-952ff55de9b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Villamcsapas_miatt_eghetett_le_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 11:38","title":"Villámcsapás miatt éghetett le a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb céget alapított a felcsúti milliárdos és felesége, valamint üzlettársuk, Keszthelyi Erik, aki információtechnológiával is szolgál a közös üzletben.","shortLead":"Újabb céget alapított a felcsúti milliárdos és felesége, valamint üzlettársuk, Keszthelyi Erik, aki...","id":"20200214_A_legmodernebb_technologiat_vetik_be_Meszarosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3952bbe5-b61a-4e8a-9671-1c6f45050848","keywords":null,"link":"/360/20200214_A_legmodernebb_technologiat_vetik_be_Meszarosek","timestamp":"2020. február. 14. 16:30","title":"Mészáros Lőrinc és felesége nagyot készül dobni a biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fd9f3-5348-4f00-ae0e-87bc8854c46b","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Néhány nap alatt 34 ezren írták alá azt az online petíciót, amely el szeretné érni, hogy legyenek utántöltő automaták a legnagyobb magyarországi drogériákban. 