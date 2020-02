Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jó ideje nem sikerül eltalálni az öt számot. ","shortLead":"Jó ideje nem sikerül eltalálni az öt számot. ","id":"20200215_Megint_nem_volt_otos_a_lotton_oruletes_mar_a_nyeremenyalap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89758164-937c-4550-a2ea-88a6c31cb296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Megint_nem_volt_otos_a_lotton_oruletes_mar_a_nyeremenyalap","timestamp":"2020. február. 15. 19:55","title":"Megint nem volt ötös a lottón, őrületes már a nyereményalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki összefogáson, azt mondta, olyan, hogy liberális nincs, az a diplomás kommunista. Sokat beszélt Trianonról, és azt állította, az elmúlt 100 év legjobb tíz éve van mögöttünk. ","shortLead":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki...","id":"20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca256c0d-7830-46a0-b59b-3d891858c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","timestamp":"2020. február. 16. 14:30","title":"Orbán Viktor: \"Riadót kell fújnom\" - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","shortLead":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","id":"20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e990c6f-40ea-42a3-9506-a1774f9a374e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","timestamp":"2020. február. 14. 22:24","title":"A Fitch és az S&P is megerősítette a magyar adósbesorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a52c53-42e7-4460-8e9b-b8db70881641","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök több mint két évtizede tart évértékelőket.","shortLead":"A miniszterelnök több mint két évtizede tart évértékelőket.","id":"20200215_Most_megnezheti_Orban_Viktoron_milyen_nyomot_hagyott_az_elmult_husz_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a52c53-42e7-4460-8e9b-b8db70881641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfc6b17-82d0-431a-a4e8-2e673a23c8db","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Most_megnezheti_Orban_Viktoron_milyen_nyomot_hagyott_az_elmult_husz_ev","timestamp":"2020. február. 15. 11:07","title":"Most megnézheti, Orbán Viktoron milyen nyomot hagyott az elmúlt húsz év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három évtizedes szünet után először vállalkozik egy tárlat arra, hogy a maga teljességében mutassa be a Pécsen élő művészek munkásságát.","shortLead":"Három évtizedes szünet után először vállalkozik egy tárlat arra, hogy a maga teljességében mutassa be a Pécsen élő...","id":"202007_tarlat__allapotfelmeres_pecs_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcfce0a-87b1-4c11-9cf6-7787464a0eef","keywords":null,"link":"/360/202007_tarlat__allapotfelmeres_pecs_2019","timestamp":"2020. február. 15. 12:15","title":"Pécs megkerülhetetlen színtere maradt a kortárs művészetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A jelek szerint visszatérnek a „régi csúnya idők”, amikor Szíriában közvetlenül néztek egymással szembe az Asszad-rezsimet támogató orosz erők, illetve a felkelők egyik csoportja mögött álló törökök. Moszkva és Ankara között beindult a szópárbaj, s erre nem volt példa 2016 óta: akkor Erdogan elnök egészen Moszkváig zarándokolt, hogy bocsánatot kérjen Vlagyimir Putyintól.","shortLead":"A jelek szerint visszatérnek a „régi csúnya idők”, amikor Szíriában közvetlenül néztek egymással szembe...","id":"20200215_Putyin_es_Erdogan_ismet_egymas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438a6182-71ab-42d1-aa21-23f0f42fd024","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Putyin_es_Erdogan_ismet_egymas_ellen","timestamp":"2020. február. 15. 14:00","title":"Egy gyönyörű barátság vége – Putyin és Erdogan ismét egymás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","shortLead":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","id":"20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eaf5f0-e429-4c6b-b724-1d16c4fdabce","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","timestamp":"2020. február. 15. 09:38","title":"Illegális terhességi tesztek miatt tört ki a botrány a francia kézilabdázóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést a Mátrai Erőmű ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.","shortLead":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést...","id":"20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f1e45-018a-4b6d-8a8c-dfd53ddc98c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","timestamp":"2020. február. 15. 12:34","title":"Szél Bernadett feljelentést tett a Mátrai Erőmű eladása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]