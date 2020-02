Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési választáson. 2018-ban addigra már 44,61 százalékos volt a részvétel.\r

","shortLead":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési...","id":"20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643cf864-2f0f-4f54-b0c6-ba51d742834f","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2020. február. 16. 13:54","title":"Érdektelenségbe látszik fulladni a dunaújvárosi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6fa374-4ce1-4b74-91d1-920bf6ef589f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy igazi négykerekű időgép, ami a 80-as évek közepére repítheti vissza új gazdáját.","shortLead":"Íme egy igazi négykerekű időgép, ami a 80-as évek közepére repítheti vissza új gazdáját.","id":"20200216_77_azaz_hetvenhet_kilometerrel_aruljak_ezt_a_bukolampas_34_eves_volvo_480","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6fa374-4ce1-4b74-91d1-920bf6ef589f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b19161-db04-41fc-9981-e9c6147f2b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_77_azaz_hetvenhet_kilometerrel_aruljak_ezt_a_bukolampas_34_eves_volvo_480","timestamp":"2020. február. 16. 06:41","title":"77, azaz hetvenhét kilométerrel árulják ezt a bukólámpás 34 éves Volvót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Néppárt is a jogállamisághoz kötné az EU-s pénzeket, nem kell lemondani az olimpiát, átlag felett nőtt a GDP. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A Néppárt is a jogállamisághoz kötné az EU-s pénzeket, nem kell lemondani az olimpiát, átlag felett nőtt a GDP...","id":"20200214_Radar360_Meszaros_perrel_fenyeget_abnormalis_jelenseg_az_Antarktiszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d3edac-3d9e-488a-8950-180215960acb","keywords":null,"link":"/360/20200214_Radar360_Meszaros_perrel_fenyeget_abnormalis_jelenseg_az_Antarktiszon","timestamp":"2020. február. 14. 17:30","title":"Radar360: Mészáros perrel fenyeget, abnormális jelenség az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok kétharmada értett egyet azzal, hogy a szomszédok egyes területei minket illetnének

","shortLead":"A magyarok kétharmada értett egyet azzal, hogy a szomszédok egyes területei minket illetnének

","id":"20200216_Nem_nyugodtunk_bele_Trianonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8512fbfb-131a-4df1-8311-bcd771752233","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Nem_nyugodtunk_bele_Trianonba","timestamp":"2020. február. 16. 16:16","title":"Nem nyugodtunk bele Trianonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e94795b-28f2-4e27-a9e0-477a4272316f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az egyhuzamban tizedik éve miniszterelnök Orbán Viktor az önkormányzati vereség után rárúgta az ajtót mindenre és mindenkire, új ellenségeket adott zavarodott táborának. Így érkezik el huszonkettedik évértékelőjére, ahol a beígért gazdaságvédelmi akcióterv bejelentése kevés lesz, a saját maga által felfokozott közhangulatban többet, nagyobbat kell mondania.","shortLead":"Az egyhuzamban tizedik éve miniszterelnök Orbán Viktor az önkormányzati vereség után rárúgta az ajtót mindenre és...","id":"20200216_Orban_addig_feszitette_a_hurt_hogy_most_nagyot_kell_mondania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e94795b-28f2-4e27-a9e0-477a4272316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dabeb1-8b76-4bfa-8312-c55cc7d6b126","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_addig_feszitette_a_hurt_hogy_most_nagyot_kell_mondania","timestamp":"2020. február. 16. 07:00","title":"Orbán addig feszítette a húrt, hogy most nagyot kell mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","shortLead":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","id":"20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c56bae0-c849-4afa-b7ee-8090e5acbf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","timestamp":"2020. február. 14. 20:58","title":"Hármas karambol történt a 10-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5802d721-849e-4d97-9b41-7297b53e544c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb ismert teknősének különleges fosszíliáját fedezték fel Dél-Amerikában. Az új felfedezés megváltoztathatja a teknősök családfájáról alkotott elméletet.","shortLead":"A világ legnagyobb ismert teknősének különleges fosszíliáját fedezték fel Dél-Amerikában. Az új felfedezés...","id":"20200214_a_vilag_legnagyobb_teknose_stupendemys_geographicus_3_meteres_pancel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5802d721-849e-4d97-9b41-7297b53e544c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e5c46b-6b94-4d3d-99a8-c3fbf81b7ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_a_vilag_legnagyobb_teknose_stupendemys_geographicus_3_meteres_pancel","timestamp":"2020. február. 14. 17:03","title":"3 méteres teknőspáncélt találtak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","shortLead":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","id":"20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c97d94-dadc-468a-8b00-852ebeaec3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. február. 15. 19:25","title":"A kínai befolyástól félti az európai vezetőket Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]