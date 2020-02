Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","shortLead":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","id":"20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba51fef-7bdf-4ae1-bf7d-df6740c4f21e","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","timestamp":"2020. február. 15. 20:36","title":"Abszurd a kormány eljárása a kórházi beszállítók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma...","id":"20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2047944b-82f9-4244-9e25-6c4dab996a21","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","timestamp":"2020. február. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán aranykort lát, szélsőjobbos akció Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán az égő cigarettának lehetnek káros hatásai, az elnyomott, már lehűlt csikkek is bocsátanak káros anyagokat a levegőbe – derült ki egy amerikai tanulmányból.","shortLead":"Nem csupán az égő cigarettának lehetnek káros hatásai, az elnyomott, már lehűlt csikkek is bocsátanak káros anyagokat...","id":"202007_veszelyes_csikk_nagyobb_afustje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9fd4e5-b774-4fc2-a783-60db4aa08f0f","keywords":null,"link":"/360/202007_veszelyes_csikk_nagyobb_afustje","timestamp":"2020. február. 16. 16:15","title":"2100 cigarettát szívattak el egy robottal, és csúnya dolgok kerültek elő a csikkekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel...","id":"20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef31c92-5226-4dac-aaca-2b02031320b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","timestamp":"2020. február. 16. 21:52","title":"12 milliárd dollárt utaltak haza az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387a472-2ffc-4fe6-83c8-17bfaa67a217","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy kínai gyárából háromban újraindítja a termelést a jövő héten a japán óriáscég.","shortLead":"Négy kínai gyárából háromban újraindítja a termelést a jövő héten a japán óriáscég.","id":"20200216_koronavirus_toyota_gyar_autogyartas_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0387a472-2ffc-4fe6-83c8-17bfaa67a217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f0845-48f1-4eaa-9704-ba93c50723a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_koronavirus_toyota_gyar_autogyartas_kina","timestamp":"2020. február. 16. 11:29","title":"Nem bénítja tovább a koronavírus a Toyota gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az iskolaérettségi vizsgálat felülvizsgálatáról szóló kérelmek közel háromnegyedéről döntött eddig az Oktatási Hivatal.","shortLead":"Az iskolaérettségi vizsgálat felülvizsgálatáról szóló kérelmek közel háromnegyedéről döntött eddig az Oktatási Hivatal.","id":"20200217_Kozel_haromezer_gyerek_szulei_varnak_meg_a_dontesre_engedike_az_iskolakezdes_halasztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10d7fc-1867-446b-a7c6-08767dabae73","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Kozel_haromezer_gyerek_szulei_varnak_meg_a_dontesre_engedike_az_iskolakezdes_halasztasat","timestamp":"2020. február. 17. 13:39","title":"Közel háromezer gyerek szülei várnak még a döntésre, engedik-e az iskolakezdés halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2003 és 2005 közötti ügyekben jutottak el a vádemelésig.","shortLead":"2003 és 2005 közötti ügyekben jutottak el a vádemelésig.","id":"20200217_Tizennegy_volt_kepviselo_es_ket_jegyzo_ellen_emeltek_vadat_a_terezvarosi_ingatlanugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a08ab45-1b5a-4ae3-8d4f-171bfbe4210a","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Tizennegy_volt_kepviselo_es_ket_jegyzo_ellen_emeltek_vadat_a_terezvarosi_ingatlanugyben","timestamp":"2020. február. 17. 09:28","title":"Tizennégy volt képviselő és két jegyző ellen emeltek vádat a terézvárosi ingatlanügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6100a60-cc29-4deb-ace7-6eeb07ff17cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200216_Kiderult_miert_voltak_lila_foltok_Orban_Viktor_tenyeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6100a60-cc29-4deb-ace7-6eeb07ff17cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d149526b-4108-4c21-a811-e71607f4e8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Kiderult_miert_voltak_lila_foltok_Orban_Viktor_tenyeren","timestamp":"2020. február. 16. 18:18","title":"Kiderült, miért voltak lila foltok Orbán Viktor tenyerén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]