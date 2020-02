Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki. A Magyar Mozgókép Szemlén többek között az Akik maradtak, a Valan, az Apró mesék, a Drakulics elvtárs vagy az Oscar-díjas Deák Kristóf kevésbé reklámozott tévéfilmje, a Foglyok is megtekinthető majd a Corvin moziban. ","shortLead":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki...","id":"20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f41e42-c42e-4783-8eb4-0b058fa110b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","timestamp":"2020. február. 18. 11:54","title":"A magyar vámpírsztori és az Akik maradtak is versenyben van a Magyar Filmdíjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt. Két embert most azért tartóztattak le, mert fegyverrel raboltak vécépapírt.","shortLead":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt...","id":"20200217_Fegyveres_rablok_vittek_el_Hongkongban_hatszaz_guriga_vecepapirt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96586b9a-2e25-45f0-8d3f-4f9c6afcb004","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Fegyveres_rablok_vittek_el_Hongkongban_hatszaz_guriga_vecepapirt","timestamp":"2020. február. 17. 08:59","title":"Fegyveres rablók vittek el Hongkongban hatszáz guriga vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre, miután szexbotrányba keveredett elődje lemondott.","shortLead":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre...","id":"20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc73250-800c-4565-a62c-191fee59dfab","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","timestamp":"2020. február. 16. 18:52","title":"Megvan Macron jelöltje a párizsi polgármesteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik legjobb budapesti gimnázium is megszólalt. ","shortLead":"Az egyik legjobb budapesti gimnázium is megszólalt. ","id":"20200217_A_Fazekas_tanarai_is_tiltakoznak_a_NAT_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91028766-a290-48df-a141-054677b64bd6","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_Fazekas_tanarai_is_tiltakoznak_a_NAT_ellen","timestamp":"2020. február. 17. 15:14","title":"A Fazekas tanárai is tiltakoznak a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Renato Sanchest és Moussa Diabyt is kiszemelték a milánóiak.","shortLead":"Renato Sanchest és Moussa Diabyt is kiszemelték a milánóiak.","id":"20200217_A_Milan_a_Juventus_es_a_Lazio_meg_akarja_szerezni_Szoboszlait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb0ba57-a83e-4ae8-8143-5b12b9cf6d0d","keywords":null,"link":"/sport/20200217_A_Milan_a_Juventus_es_a_Lazio_meg_akarja_szerezni_Szoboszlait","timestamp":"2020. február. 17. 05:40","title":"A Milan, a Juventus és a Lazio is meg akarja szerezni Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai több mint 400 alkalommal repültek el az Északi-sark felett, hogy megnézzék, hol szivárog a metán a talajból. A helyzet egyáltalán nem jó.","shortLead":"A NASA tudósai több mint 400 alkalommal repültek el az Északi-sark felett, hogy megnézzék, hol szivárog a metán...","id":"20200217_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_metan_nasa_eszaki_sark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d0e51-ac84-49ed-8d77-7a093829d2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_metan_nasa_eszaki_sark","timestamp":"2020. február. 17. 13:03","title":"2 millió helyen szivárog a talajból a metán az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b8bcd3-a146-4e8a-a7d0-f2cb9d1d0da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két üzletember a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta meg. Egy volt alkotmánybíró pedig középkeresztet csillaggal.","shortLead":"A két üzletember a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta meg. Egy volt alkotmánybíró pedig középkeresztet csillaggal.","id":"20200218_allami_kituntetes_jordan_befektetok_luxusszallo_parisi_udvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b8bcd3-a146-4e8a-a7d0-f2cb9d1d0da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dddfaa7-d265-4490-9592-37ba5638bb30","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_allami_kituntetes_jordan_befektetok_luxusszallo_parisi_udvar","timestamp":"2020. február. 18. 13:21","title":"Orbán és Áder állami kitüntetést adott a jordán befektetőknek, akik luxusszállót csináltak a Párisi udvarból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9924912e-a037-41be-b296-fdbe2a3e1382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtörtént az egyik fő attrakciónak számító angyalrepülés a velencei Szent Márk téren. Ha szeretne kicsit megfeledkezni arról, hogy hétfő délelőtt van, akkor nézegessen képeket a karneválról!","shortLead":"Megtörtént az egyik fő attrakciónak számító angyalrepülés a velencei Szent Márk téren. Ha szeretne kicsit megfeledkezni...","id":"20200217_Angyalt_reptettek_a_velencei_karnevalon__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9924912e-a037-41be-b296-fdbe2a3e1382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4000bc09-1935-457f-8acd-c2f17ec93710","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Angyalt_reptettek_a_velencei_karnevalon__fotok","timestamp":"2020. február. 17. 10:55","title":"Angyalt reptettek a velencei karneválon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]