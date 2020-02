Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e625e4-425d-4775-abaa-1d00fcb785dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban vannak, a harmadik pedig kedden vonul be.","shortLead":"Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban...","id":"20200218_karanten_koronavirus_oceanjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e625e4-425d-4775-abaa-1d00fcb785dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd5656a-c393-4379-80b4-ad8ff6f96e64","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_karanten_koronavirus_oceanjaro","timestamp":"2020. február. 18. 15:29","title":"Újabb magyar került karanténba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel. Erről szól a csütörtökön megjelenő HVG hetilap Fókusz írása.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"20200219_Orban_attol_retteg_hogy_a_fiatalok_mar_nem_tudjak_ertekelni_milyen_jol_jartak_a_Fidesszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb070d8-b5d3-4cab-8eac-c1b74d887d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_attol_retteg_hogy_a_fiatalok_mar_nem_tudjak_ertekelni_milyen_jol_jartak_a_Fidesszel","timestamp":"2020. február. 19. 12:50","title":"Orbán attól retteg, hogy a fiatalok már nem tudják értékelni, milyen jól jártak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3421a9f-b3f8-439a-885b-0c9fc8aa4f4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő reagált a büntetésre, amit táblás akciója után rótt ki rá a házelnök. ","shortLead":"A független képviselő reagált a büntetésre, amit táblás akciója után rótt ki rá a házelnök. ","id":"20200219_hadhazy_akos_kover_laszlo_buntetes_tablas_akcio_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3421a9f-b3f8-439a-885b-0c9fc8aa4f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43de2a1-3973-4f64-a763-b30911176df5","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_hadhazy_akos_kover_laszlo_buntetes_tablas_akcio_ellenzek","timestamp":"2020. február. 19. 21:29","title":"Hadházy: Csak két vállalható út áll az ellenzék előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD televíziókat érinti.","shortLead":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD...","id":"20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d0104-09bd-4a54-84f3-b541032d8115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","timestamp":"2020. február. 18. 08:03","title":"Ne lepődjön meg, ha drágábbak lesznek a boltban a tévék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nő a BKK menetdíjbevétele, miközben a jegyárak nem emelkedtek. Csak a reptéri busz 1,7 milliárdot hozott a cégnek.","shortLead":"Nő a BKK menetdíjbevétele, miközben a jegyárak nem emelkedtek. Csak a reptéri busz 1,7 milliárdot hozott a cégnek.","id":"20200219_Egyre_tobb_jegyet_es_berletet_vesznek_a_BKKnal_14_milliard_forinttal_nott_a_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87982e7f-c435-45fb-bd69-ce7764623578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Egyre_tobb_jegyet_es_berletet_vesznek_a_BKKnal_14_milliard_forinttal_nott_a_bevetel","timestamp":"2020. február. 19. 11:07","title":"Egyre több jegyet és bérletet vesznek a BKK-nál, 1,4 milliárd forinttal nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06170feb-3067-4a83-9726-6b984e377dbf","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Láthatóan alaposan kitalált szerződésekkel ütötték nyélbe azt a lakáscserét, aminek köszönhetően az innovációs miniszter a Vár szívében található önkormányzati bérlakásban élhet, csakhogy a hivatalos iratokban sok furcsa részletet találtunk. A hvg.hu kikérte a teljes dokumentációt, amiből kiderült, hogy egy győri panel-lakótelepen bérelt lakást dobott be Palkovics a Halászbástya szomszédságában fekvő műemlék lakásért cserébe, amiért máig mindössze havi 40 ezer forint lakbért fizet. Ráadásul már akkor a Budai Várban lakott, amikor ezt az ügyletet intézte, pedig azt állította, hogy csak anyósáék miatt költözött oda. Utólag külön pikáns, hogy még az azóta megbukott Borkai Zsolt hivatala készített környezettanulmányt arról, hogy Palkovics tényleg Győrben is lakik, méghozzá az egykori tanársegédjének lakásában.","shortLead":"Láthatóan alaposan kitalált szerződésekkel ütötték nyélbe azt a lakáscserét, aminek köszönhetően az innovációs...","id":"20200220_Egy_berelt_gyori_panelt_adott_a_varbeli_lakasaert_cserebe_Palkovics_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06170feb-3067-4a83-9726-6b984e377dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8a2b27-24ad-42c6-9691-3726ef12ebf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Egy_berelt_gyori_panelt_adott_a_varbeli_lakasaert_cserebe_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2020. február. 20. 06:30","title":"Palkovics László egy győri panelt adott a várbeli lakásáért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","shortLead":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","id":"20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd589d90-49f5-4da5-a6ae-53e2a3a3f430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","timestamp":"2020. február. 19. 09:27","title":"Büfésnek jelentették be a focistát, hogy csalhassanak a tao-pénzekkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","shortLead":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","id":"20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7697362-8d1f-4785-852e-d3ec0d55ca18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","timestamp":"2020. február. 18. 13:54","title":"833 szabálytalankodó teherautóst és buszsofőrt csíptek el a rendőrök egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]