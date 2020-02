Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"b56c7a56-185a-4427-9842-b7cdbd904774","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban még közel 13 ezer, most alig több mint 1600 repülő indul Kínába vagy érkezik oda.

\r

","shortLead":"Januárban még közel 13 ezer, most alig több mint 1600 repülő indul Kínába vagy érkezik oda.

\r

","id":"20200222_Egy_szemleletes_abra_a_koronavirus_gazdasagi_hatasarol_drasztikusan_visszaesett_a_repulok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b56c7a56-185a-4427-9842-b7cdbd904774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbebe07c-0000-4380-9c13-463dc5cf43ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Egy_szemleletes_abra_a_koronavirus_gazdasagi_hatasarol_drasztikusan_visszaesett_a_repulok_szama","timestamp":"2020. február. 22. 16:43","title":"Egy szemléletes ábra a koronavírus gazdasági hatásáról: drasztikusan visszaesett a repülők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi intézmények adóssága 2020 januárjában több mint 10 milliárd forinttal nőtt.","shortLead":"Az egészségügyi intézmények adóssága 2020 januárjában több mint 10 milliárd forinttal nőtt.","id":"20200221_Meg_tovabb_nottek_a_korhazak_adossagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcd214c-83f8-4bc4-a0eb-acaa3e61bbcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Meg_tovabb_nottek_a_korhazak_adossagai","timestamp":"2020. február. 21. 17:15","title":"Csak januárban 10 milliárddal nőtt a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vagyonából korlátlanul finanszírozhatja kampányát Michael Bloomberg, aki a mérsékelt demokraták reményei szerint megakadályozhatja a balszárny győzelmét, s nagyobb reményekkel veheti fel a párharcot Donald Trumppal. A nevadai előválasztást megelőző vitán a milliárdos a többi demokrata jelölt céltáblája lett, és nem nyújtott meggyőző teljesítményt.","shortLead":"A vagyonából korlátlanul finanszírozhatja kampányát Michael Bloomberg, aki a mérsékelt demokraták reményei szerint...","id":"202008__michael_bloomberg__demokrata_csodavaras__tamadhato_mult__penzbuldozer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09fc256-2191-4088-a013-fe52501a27e6","keywords":null,"link":"/360/202008__michael_bloomberg__demokrata_csodavaras__tamadhato_mult__penzbuldozer","timestamp":"2020. február. 22. 12:00","title":"Bloomberg szórja a pénzt, demokrata vetélytársai Trumppal együtt kezdhetnek aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több helyen heves zivatarok lehetnek. ","shortLead":"Több helyen heves zivatarok lehetnek. ","id":"20200221_riasztas_eros_szel_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319cf011-4923-43bc-a580-2de550f3abed","keywords":null,"link":"/elet/20200221_riasztas_eros_szel_idojaras","timestamp":"2020. február. 21. 12:01","title":"Narancs riasztás jött a szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet az Apple.","shortLead":"Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet...","id":"20200221_apple_iphone_9_se2_kiszivargott_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9335bb9-490e-472c-9c1f-b09f04e7a5bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_apple_iphone_9_se2_kiszivargott_video","timestamp":"2020. február. 21. 11:33","title":"Videó: Ez lehet az olcsó iPhone 9, amit még be sem mutatott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyes, ismeretlen összetételű szert hirdetnek.","shortLead":"Veszélyes, ismeretlen összetételű szert hirdetnek.","id":"20200221_Ne_vegyen_szivgyogyszert_az_internetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b852b3-fb6d-46e1-8610-488dd0e599b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_Ne_vegyen_szivgyogyszert_az_internetrol","timestamp":"2020. február. 21. 14:21","title":"Ne vegyen szívgyógyszert az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2727f7d-eebc-470b-bc81-dc37eab1ca4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívszorító videót tett közzé egy édesanya, óriási összefogás alakult belőle. ","shortLead":"Szívszorító videót tett közzé egy édesanya, óriási összefogás alakult belőle. ","id":"20200221_Zaklatas_iskola_Quaden_Bayles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2727f7d-eebc-470b-bc81-dc37eab1ca4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9957167e-fa5e-4aa7-883c-68f97b0d0ee8","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Zaklatas_iskola_Quaden_Bayles","timestamp":"2020. február. 21. 13:57","title":"Több ezer ember, köztük Hugh Jackman is védelmébe vette a kisfiút, akit zaklatnak az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány megtámogatja a Davis Kupán rendezett találkozót, csak még kell hozzá pénzt találni.","shortLead":"A kormány megtámogatja a Davis Kupán rendezett találkozót, csak még kell hozzá pénzt találni.","id":"20200221_Varga_Mihalynak_valahonnan_elo_kell_varazsolnia_171_milliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d20650-283d-49e1-8d4f-7f17265777e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Varga_Mihalynak_valahonnan_elo_kell_varazsolnia_171_milliot","timestamp":"2020. február. 21. 20:44","title":"Varga Mihálynak valahonnan elő kell varázsolnia 171 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]