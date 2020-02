Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a rendkívüli rendelet pontjait ismertetve sajtótájékoztatón szombat éjszaka.","shortLead":"Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő...","id":"20200223_Lezartak_tobb_olasz_varost_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f4fed6-3c3b-4572-9f9f-dfc492baa3bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Lezartak_tobb_olasz_varost_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 23. 08:40","title":"Lezártak több olasz várost a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem tagad meg magától és szűkebb környezetétől. Most éppen az szivárgott ki, hogy drága lovakat vásároltatott magának Oroszországból, s arra is fény derült, miképpen kényezteti családját.","shortLead":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem...","id":"20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61d7d27-6539-4da0-88cf-4f791e22bf16","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","timestamp":"2020. február. 22. 20:00","title":"Kim Dzsong Un tud élni – egy diktátor családja és egyéb furcsa hobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53e7fe2-e1a9-4b65-85a1-0504876b327c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rendesen megnövelték a német gyártónál elektromos autójuk teljesítményadatait. ","shortLead":"Elég rendesen megnövelték a német gyártónál elektromos autójuk teljesítményadatait. ","id":"20200224_Audi_etron_S","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53e7fe2-e1a9-4b65-85a1-0504876b327c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3559a450-4500-4a17-8bae-fe0305dc5b53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Audi_etron_S","timestamp":"2020. február. 24. 09:29","title":"A közel 500 lóerő és 1000 Nm nyomaték a két legfontosabb adat az Audi sportosabb e-tronjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","shortLead":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","id":"20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c2cb0c-7714-4f7a-9e80-d5e1c99f43db","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","timestamp":"2020. február. 24. 08:38","title":"Levélben sürgetik az EP frakcióvezetői a 7-es cikk szerinti eljárás gyorsítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártok előnye tetemes, de a kormánypártok mellett az összes párt növelni tudta szavazói számát. Kevesebb a pártnélküli, mint egy hónappal ezelőtt.","shortLead":"A kormánypártok előnye tetemes, de a kormánypártok mellett az összes párt növelni tudta szavazói számát. Kevesebb...","id":"20200224_Novelte_taborat_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6995b6f-b339-40db-b31f-f144b1cff588","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Novelte_taborat_a_Fidesz","timestamp":"2020. február. 24. 16:26","title":"Növelte táborát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő neandervölgyi emberek is \"halotti szertartással\" búcsúztathatták halottjaikat.","shortLead":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő...","id":"20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615136f2-34f2-4908-a74c-f58342b0d7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","timestamp":"2020. február. 23. 10:03","title":"Különös dologra bukkantak 70 000 éves neandervölgyi emberek sírja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam medencéjének országaira a népességrobbanás a jellemző, így a víz egyre fontosabb természeti erőforrássá válik.","shortLead":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam...","id":"202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254b0bde-629a-4e13-984f-f22fd68711ea","keywords":null,"link":"/360/202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","timestamp":"2020. február. 24. 13:00","title":"Egyiptom \"a Nílus ajándéka\", de mostantól Etiópia is az akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f978461-4bf5-4aaf-a194-4fbc7a17bb0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt.","shortLead":"Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt.","id":"20200222_Dinot_akart_a_kis_Theo_kapott_egy_hatmetereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f978461-4bf5-4aaf-a194-4fbc7a17bb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8347d76-de73-49eb-be2b-c08e7698f499","keywords":null,"link":"/elet/20200222_Dinot_akart_a_kis_Theo_kapott_egy_hatmetereset","timestamp":"2020. február. 22. 19:24","title":"Dínót akart a kis Theo, kapott egy hatmétereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]