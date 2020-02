Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen összezavarodtak, amikor a gazdájuk feje lecserélődött egy macskáéra.","shortLead":"Teljesen összezavarodtak, amikor a gazdájuk feje lecserélődött egy macskáéra.","id":"20200223_Ilyen_dobbent_macskakat_ritkan_latni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed75d889-c810-4aa7-83a6-442773bab9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Ilyen_dobbent_macskakat_ritkan_latni","timestamp":"2020. február. 23. 10:07","title":"Ilyen döbbent macskákat ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a rendkívüli rendelet pontjait ismertetve sajtótájékoztatón szombat éjszaka.","shortLead":"Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő...","id":"20200223_Lezartak_tobb_olasz_varost_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f4fed6-3c3b-4572-9f9f-dfc492baa3bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Lezartak_tobb_olasz_varost_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 23. 08:40","title":"Lezártak több olasz várost a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39776a93-4e4c-4373-a31e-88031a67a44e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Továbbra sem láthatja a nagyközönség a Néprajzi, az Iparművészeti és a Közlekedési Múzeum műtárgyait, és nincs még új kiállítási helye a magyar fotográfiának és építészetnek sem. A beígért fővárosi építkezések és felújítások állnak vagy csúsznak, ráadásul a kormány előbb-utóbb elköltözteti Budapestről a Természettudományi Múzeumot is.","shortLead":"Továbbra sem láthatja a nagyközönség a Néprajzi, az Iparművészeti és a Közlekedési Múzeum műtárgyait, és nincs még új...","id":"202008__bezart_muzeumok__rejtett_kincsek__alkudozas__csipkerozsika_almodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39776a93-4e4c-4373-a31e-88031a67a44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60501538-c5d5-4f2f-bd76-22784d3b1652","keywords":null,"link":"/360/202008__bezart_muzeumok__rejtett_kincsek__alkudozas__csipkerozsika_almodik","timestamp":"2020. február. 24. 11:00","title":"Raktárban hevernek az értékes gyűjtemények, nem haladnak a múzeumépítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak azonnali vészhelyzetnél avatkozhat be a jegybank. Ha egy határon átnyúló fintech cégnél probléma van, kisebb az MNB fogyasztóvédelmi mozgástere, mint a magyar szolgáltatókkal szemben.","shortLead":"Csak azonnali vészhelyzetnél avatkozhat be a jegybank. Ha egy határon átnyúló fintech cégnél probléma van, kisebb...","id":"20200224_MNB_Revolut_TransferWise_fintech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08570bab-9813-49f4-ad1c-4b12e6159e23","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_MNB_Revolut_TransferWise_fintech","timestamp":"2020. február. 24. 10:07","title":"Figyelmeztet az MNB: Baj lehet a fintech cégeknél vezetett számlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple idei fejlesztői konferenciája még odébb van, ez nem akadályozza meg a lelkes adatbányászokat, hogy új információk után kutassanak. Ezúttal az iOS 14 kódjába néztek bele.","shortLead":"Bár az Apple idei fejlesztői konferenciája még odébb van, ez nem akadályozza meg a lelkes adatbányászokat, hogy új...","id":"20200224_ios_14_funkciok_apple_iphone_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca82ed15-cc91-47e7-9cfe-34adf10a519d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_ios_14_funkciok_apple_iphone_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2020. február. 24. 16:03","title":"Ez lehet a következő iOS egyik legfontosabb újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","shortLead":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","id":"20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072704a7-2f3f-406d-aa52-1a5680c30118","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. február. 23. 16:48","title":"Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult, a dolgozók egy része viszont karanténba vonult.","shortLead":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult...","id":"20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e74520e-f1da-4295-b756-835e0d0324da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","timestamp":"2020. február. 24. 09:03","title":"Koronavírus: a Samsungot is elérte a baj, le kellett állítani a Galaxy Z Flip gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra, az rövid távú és kezelhető – fogalmazott Hszi Csin-ping kínai elnök vasárnap a CCTV kínai hírcsatorna tudósítása szerint.","shortLead":"Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra...","id":"20200223_A_kinai_elnok_a_koronavirusrol_A_legsulyosabb_veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847fb6fb-2c96-4b91-85bd-0e10fe50aa25","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_kinai_elnok_a_koronavirusrol_A_legsulyosabb_veszhelyzet","timestamp":"2020. február. 23. 14:46","title":"A kínai elnök a koronavírusról: A legsúlyosabb vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]