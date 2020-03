Óvatosságot kérnek az úrvacsoraosztáskor is.

Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt kétezernél is több halálos áldozatot szedett, tízezrek fertőződtek meg. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa körlevélben igazította el a híveket a koronavírus terjedése miatti elővigyázatosságról. Ebben azt kérik, hogy kerüljék a testi kontaktust az istentiszteleteken, így a az általánosságban is ajánlott sűrű és alapos kézmosás mellett sem javasolják a kézfogást.

Kérik azt is, hogy úrvacsoraosztáskor a lelkészek és a hívek is fokozottan ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására, és kerüljék a közös kehelyből ivást. Szakorvosokkal egyeztetve azt tanácsolják, hogy – amennyiben nincs külön kelyhes úrvacsoravételre lehetőség – az átmeneti időre vezessék be az intikció (bemártás) lehetőségét, ám az ostya kézbe adását nem javasolják.

A körlevél végén hozzáteszik, hogy