[{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","shortLead":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","id":"20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd862cd9-9183-456e-ab33-fd6d9e2cef16","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","timestamp":"2020. március. 04. 13:25","title":"A Katonának csökkentenie kellett az előadások költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","shortLead":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","id":"20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8af074-9729-470e-913c-a40b48f90901","keywords":null,"link":"/elet/20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","timestamp":"2020. március. 05. 11:20","title":"Hamis útlevél miatt állították elő Ronaldinhót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","shortLead":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","id":"20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5634b0-b5a2-4923-8a29-aac476bfdd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","timestamp":"2020. március. 05. 18:41","title":"10 százalékos béremelés jön a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi felsőoktatási intézmények számára.","shortLead":"A főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi...","id":"20200305_ceu_magyarorszag_europai_birosag_fotanacsnoki_inditvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f387bf-d470-475e-8bfb-eadf11756edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_ceu_magyarorszag_europai_birosag_fotanacsnoki_inditvany","timestamp":"2020. március. 05. 10:37","title":"Elmeszelhetik Magyarországot a CEU kiebrudalása miatt az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából kiindult kórt Iránból már több más országba is tovább vitték, egyebek mellett Afganisztánban, Katarban, Kuvaitban, valamint USA-ban és Kanadában találtak beteg irániakat. Nem véletlen, hogy éppen Iránból terjed gyorsan a kór: miközben a perzsa államban működő diktatúra akadályozza az információáramlást és rontja az intézmények hatékonyágát, a nemzetközi utak metszéspontjában lévő országban súlyos gondokkal küszködik az egészségügy. Egy kint élő magyar szerint a hétköznapok igencsak megváltoztak.","shortLead":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából...","id":"20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f5183c-88b8-4189-80cf-7e0ec35ff9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","timestamp":"2020. március. 05. 11:05","title":"Miért pont Irán a második legveszélyesebb koronavírus-gócpont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hét múlva már hirdetések is megjelenthetnek az Apple mobilos rendszerén küldött értesítésekben. Az újítást mindenkinél aktiválja az Apple, de kézzel szerencsére kikapcsolható lesz.","shortLead":"Néhány hét múlva már hirdetések is megjelenthetnek az Apple mobilos rendszerén küldött értesítésekben. Az újítást...","id":"20200305_app_store_iranyelv_apple_iphone_push_ertesites_hirdetes_reklam_promocio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430b5225-f9fc-4bd4-a686-02bf7ae88a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_app_store_iranyelv_apple_iphone_push_ertesites_hirdetes_reklam_promocio","timestamp":"2020. március. 05. 16:03","title":"Ez nem fog tetszeni: reklámok jönnek az iPhone-okon felugró értesítésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Trolik helyett elektromos buszok beszerzését támogatja a kormány Szegeden, de a korábban adott pénzt visszavette.","shortLead":"Trolik helyett elektromos buszok beszerzését támogatja a kormány Szegeden, de a korábban adott pénzt visszavette.","id":"20200304_Szeged_troli_helyett_villanybusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4c9cb4-cbd3-4db9-a13f-6e28698908c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Szeged_troli_helyett_villanybusz","timestamp":"2020. március. 04. 08:09","title":"Szeged: troli helyett villanybusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203c34c-6f9b-4670-a99e-0080116b97f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos szabadidő-autót még idén bemutatják. ","shortLead":"Az elektromos szabadidő-autót még idén bemutatják. ","id":"20200305_Kozuton_fotoztak_le_az_elektromos_Skoda_Enyaqot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9203c34c-6f9b-4670-a99e-0080116b97f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbe37b1-b0ab-4134-91b5-97d00b4e57e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kozuton_fotoztak_le_az_elektromos_Skoda_Enyaqot","timestamp":"2020. március. 05. 11:18","title":"Közúton fotózták le az elektromos Skoda Enyaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]