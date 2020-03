Ugye manapság már senki borkedvelő nem gondolja úgy, hogy a borászkodás csak férfiaknak való? Lehet, hogy valaha talán úgy volt, de mára teljesen egyértelmű, hogy a nők is ugyanúgy megállják a helyüket a szőlőben, pincében, mint az erősebbik nem.

Szabó Edit borszakíró 2017-ben megjelent kötete, a Gyengébb? Nem! 26 borásznőt mutatott be szerte az országból. Nőket, akik amellett, hogy anyák, feleségek, társak és barátok, eljegyezték magukat a borral, így életük jelentős része a szőlőtőkék között, vagy a pincében telik, és boraikat egyre jobban ismeri és kedveli a közönség. A könyv megjelenése után a szerző úgy határozott, hogy minden évben Nőnap alkalmából közös bemutatkozásra hívja a borásznőket. A meghívott pincészetek száma folyamatosan bővül, hiszen évről évre újabb és újabb hölgyek jelennek meg a hazai borélet porondján. Az idén 35 borászat 123 borát kóstolhatja a közönség március 7-én délután és este. Az eseménynek a Sofitel Budapest Chain Bridge ad otthont.

© borsmenta

A hölgyek számos meglepetéssel készülnek, több bor és egy új kozmetikum márka - természetesen egy villányi borásznőhöz kötődve - is a rendezvényen debütál. A kóstoló ideje alatt mesterkurzusokat is tartanak. Csak természetesen címmel a tállyai Szóló és a móri Csetvei Pincészet különleges, kénmentes, amforás, természetes eljárással készült tételeivel találkozhatnak az érdeklődők, Csetvei Kriszta és Éless Tímea jóvoltából, akikhez egy "meglepetésvendég" Hámori Gabriella színésznő is csatlakozik. Női lélek minden cseppben - ezen a mesterkurzuson pedig Ónodi Eszterrel kóstolhatnak a vendégek. Kevesen tudták idáig, hogy a Katona József Színház művésze nagy borrajongó. Szívesen ismerkedik a furminttal, de kedveli a telt vörösborokat is. Ezen az estén a furmintot Bodó Judit (Bott Pince), az izgalmas vörösöket pedig Luka Enikő (Luka Pincészet) prezentálja. Tulajdonképpen nem is igazi mesterkurzus, inkább afféle női "traccsolás", jó kis beszélgetés lesz ez hétköznapokról és ünnepekről, munkáról és családról, vagyis úgy egyszerűen az életről.

Előtte - közben - utána csakazértis koccintsunk a mai gondterhes időkben az életre!

© borsmenta

S még valami, ami egyáltalán nem mellékes: a nőnapi borkóstolók történetében immáron hagyomány, hogy a borásznők lemondanak a tiszteletdíjukról, és jótékony célra ajánlják fel. Az összeget az idén kétfelé osztják, egyik részével a Magyar Rett Szindróma Alapítványt támogatják, a másikkal a Győri Lions Alapítványon keresztül egy vaksága miatt művészi pályája elhagyására kényszerülő brácsaművésznőnek adományozzák.

Akik kínálnak: Árvay Angelika (Árvay Családi Pincészet), Babarczi Zsuzsanna (Babarczi Szőlőbirtok és Pince), Bai Edit (Dereszla Pincészet), Berecz Stephanie (Kikelet Pince), Bodó Judit (Bott Pince), Bussay Dorottya (Bussay Pincészet), Csetvei Krisztina (Csetvei Pince), Csóbor-Kisari Linda (Csóbor Pincészet), Debreczeni Janka (Vylyan Pincészet), Dunai Ágnes (Dubicz Borászat), Éless Timea (Szóló Pincészet), Gálné Dignisz Éva (Gál Szőlőbirtok és Pincészet), Hanauer Susann (Wassmann Pince), Heimann Ágnes (Heimann Családi Birtok), Homoky Dorottya (Homoky Dorottya Pincészete), Jelena Szavarcsenko (Kern Bor-és Pezsgőház), Konyári Borbála (Ikon Borászat), Kovács Jusztina (Kovács és Lánya Borászat), Laposa Lilla (Laposa Birtok), Latorczai Rácz Lilla, (Rácz Lilla Brut Nature), Luka Enikő (Luka Pince), Magyar Anita (Hangavári Pincészet), Mészáros Gabriella A (Préselő Pincészet), Molnár Júlia Dóra (Csendes Dűlő Szőlőbirtok), Monori Anett (Bortársaság), Nyári Emese (Nyári Pince), Nyúlné Pühra Beáta (Nyakas Pincészet), Palkó Gabriella (Palkó Borok), Rácz Erika (Sanzon Tokaj), Rácz-Takács Adrienn (Takács Pincészet), Sziegl Petra (Sziegl Pince), Tóth Katalin (Tóth Ferenc Pincészet), Ujvári Vivien (Ujvári), Wille-Baumkauff Márta (Tokaj Pendits), Zsirai Kata (Zsirai Pincészet, Homoky Dorottya Pincészete)

Megjegyzés: A Borászok Borásza Kóstoló Kör ugyanezen a napon délután tartja a nagyközönség számára bemutatóját. a Larus Étteremben. Az ő égiszük alatt a Kárpát-medence 50 legjobb borásza (azaz a Borászok Borásza díj jelöltjei), plusz a díj korábbi győztesei gyűlnek össze, hogy egymás tételeivel ismerkedjenek és értékeljék azokat. Ezen szakmai fórum alapján döntik el, hogy idén ki lesz a Borászok Borásza. Mindenki 3 tétellel mutatkozhat be. A kóstoló ezután 3 és 6 óra között nyitott a közönség számára. Mivel 2020-ban a két rendezvény egybeesik, a két esemény szervezői úgy döntöttek , hogy közös jegyeket is értékesítenek azok számára, akik mindkét kóstolón szívesen részt vennének. Aki megváltja, az 50 legjobb magyar borász, és 35 kiváló borásznő borait kóstolhatja meg ezen a napon.