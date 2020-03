Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad963eab-dcac-45b1-a929-9f48a2ad3e8c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"\"A gengszternek vesznie kell, de az azt kitermelő bűnös világ és hazug társadalmi rendszer a helyén marad\" - áll a hvg.hu 10 részes videoesszé sorozatának legújabb epizódjában, amely az alvilág mélységes bugyraiba vezető gengszterfilmekkel foglalkozik. Minden héten egy-egy ötperces gyorstalpalót adunk a meghatározó filmes műfajokból - ezúttal maffiózóknak, bankrablóknak és szerelmes bűnözőknek szurkolunk Lichter Péter filmrendező, filmesztéta jóvoltából. ","shortLead":"\"A gengszternek vesznie kell, de az azt kitermelő bűnös világ és hazug társadalmi rendszer a helyén marad\" - áll...","id":"20200305_A_legelvetemultebb_bunozot_is_meg_tudjuk_szeretni__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad963eab-dcac-45b1-a929-9f48a2ad3e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4428c4-53dc-4d32-942e-f080126e9d59","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_A_legelvetemultebb_bunozot_is_meg_tudjuk_szeretni__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 05. 19:45","title":"A legelvetemültebb bűnözőt is meg tudjuk szeretni - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","shortLead":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","id":"20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b15ef3-9aff-4e71-bdf3-6bd70887d82c","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 05. 16:15","title":"Budapest nem mondja le a rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit a rendkívül sokoldalú zeneszerző és tanár ne oktatott volna.","shortLead":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit...","id":"202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9efe1-e0c5-4d2c-92ce-a46fa4a60bf1","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","timestamp":"2020. március. 05. 14:00","title":"Kodály Zoltán jobbkeze volt, de '56 után főnöke sem tudta megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő csoport.\r

","shortLead":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő...","id":"20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54ac52-a611-4e4b-8f11-84148529e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","timestamp":"2020. március. 06. 06:13","title":"Megkezdődött a tűzszünet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. Hogy miről szól, még nem tudni, de a logó néhány dolgot elárul.","shortLead":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. Hogy miről szól, még nem tudni, de a logó...","id":"20200305_star_wars_project_maverick_videojatek_ea_motive","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13f1ca7-0cef-4891-a446-c58fdb34a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_star_wars_project_maverick_videojatek_ea_motive","timestamp":"2020. március. 05. 17:33","title":"Új Star Wars-játék készülhet, még a bejelentés előtt kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen biztosak lehetnek abban, hogy senki sem fér az így mentett csevegésekhez.","shortLead":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen...","id":"20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c12cf0-fac5-4cd2-9ef9-1d963d7d6605","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","timestamp":"2020. március. 06. 11:03","title":"Jó hír androidosoknak: tovább finomítja a WhatsApp a korlátlan tárolási funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","shortLead":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","id":"20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7815ef6b-36d2-468e-b7de-f8d1e5044e52","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 19:26","title":"Már 39-en karanténban, bevittek 15 japánt a Kálvin térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]