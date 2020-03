Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32902514-dab5-43fc-b008-c042d84d23e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötös skálán már hármas szintű a lavinaveszély a hegységben. ","shortLead":"Ötös skálán már hármas szintű a lavinaveszély a hegységben. ","id":"20200306_Egy_ember_meghalt_amikor_lezudult_egy_lavina_Fogarasihavasokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32902514-dab5-43fc-b008-c042d84d23e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46451b5-9540-403f-adae-efbfd906c6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Egy_ember_meghalt_amikor_lezudult_egy_lavina_Fogarasihavasokban","timestamp":"2020. március. 06. 18:05","title":"Egy ember meghalt, amikor lezúdult egy lavina a Fogarasi-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"Schaffhauser Tibor","category":"gazdasag","description":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló kritikával illetik az Európai Bizottság március 4-én bemutatott uniós klímatörvény-tervezetét, amely nem határozott meg 2030-as kibocsátási célokat. A bizottságnak emellett szembe kell néznie a progresszív tagállamok kritikájával is, tucatnyi ország vezetői sürgetnek magasabb kibocsátás-csökkentési célokat, és azok mielőbbi elfogadását – a bizottság őszi terveivel szemben – legkésőbb júniusban szükségesnek tartják. De jöhet kritika a lemaradó országoktól is, amelyeknek a klímatörvény a későbbiekben alighanem legtöbb politikai vitát kiváltó pontja fáj majd, mely szerint a bizottság felhatalmazást kapna, hogy kötelezően követendő ajánlásokat szabjon a később meghatározott célok teljesítésében elmaradó tagállamok számára. A kétsebességes Európa szelleme a klímavédelemben is egyre láthatóbb. Elemzés.","shortLead":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló...","id":"20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2778b68d-52b3-4fb1-b457-aa36a4327282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","timestamp":"2020. március. 05. 14:49","title":"Miért kritizálja mindenki az uniós klímatörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő csoport.\r

","shortLead":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő...","id":"20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54ac52-a611-4e4b-8f11-84148529e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","timestamp":"2020. március. 06. 06:13","title":"Megkezdődött a tűzszünet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk készpénz helyett.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk...","id":"20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3b052-c14a-444c-9835-9317a0353517","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","timestamp":"2020. március. 05. 10:58","title":"Szokjunk le a készpénz használatáról járvány idején – üzeni a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ca2b7-f6ea-4b5c-9d75-113dcdb63fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fertőzött iráni közül az egyik a Szent István Egyetemre, másikuk a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karára jár. A március 15-ei állami ünnepségekről legkésőbb kedden döntik el, lemondják-e. ","shortLead":"A két fertőzött iráni közül az egyik a Szent István Egyetemre, másikuk a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karára jár...","id":"20200305_koronavirus_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b44ca2b7-f6ea-4b5c-9d75-113dcdb63fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3464965d-ad0e-4f53-a65e-78faa980b8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_koronavirus_orban","timestamp":"2020. március. 05. 14:29","title":"Orbán Viktor: A Szent István Egyetemen tanul a másik fertőzött diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5486b27-f007-40b9-af9c-af6dd8002e12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, a múlté a korábbi tankos megjelenés.","shortLead":"Úgy tűnik, a múlté a korábbi tankos megjelenés.","id":"20200306_70es_evek_szeru_izomauto_lesz_az_uj_Batmobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5486b27-f007-40b9-af9c-af6dd8002e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393e8e60-6ea8-47fa-86a3-212be667ff57","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_70es_evek_szeru_izomauto_lesz_az_uj_Batmobil","timestamp":"2020. március. 06. 17:59","title":"70-es évek szerű izomautó lesz az új Batmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyék többségében csökkent vagy nem változott az influenzás tünetekkel az orvoshoz fordulók aránya.","shortLead":"A megyék többségében csökkent vagy nem változott az influenzás tünetekkel az orvoshoz fordulók aránya.","id":"20200305_Lassabban_terjed_az_influenza_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c05e-75a7-4f93-99e1-2952fa43acdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Lassabban_terjed_az_influenza_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 12:42","title":"Lassabban terjed az influenza Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi felsőoktatási intézmények számára.","shortLead":"A főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi...","id":"20200305_ceu_magyarorszag_europai_birosag_fotanacsnoki_inditvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f387bf-d470-475e-8bfb-eadf11756edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_ceu_magyarorszag_europai_birosag_fotanacsnoki_inditvany","timestamp":"2020. március. 05. 10:37","title":"Elmeszelhetik Magyarországot a CEU kiebrudalása miatt az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]