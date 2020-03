Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az enyészeté lett a 2017-ben átadott építmény.","shortLead":"Az enyészeté lett a 2017-ben átadott építmény.","id":"20200304_liget_projekt_baan_laszlo_varosliget_pavilon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6781be-a00a-4955-9db7-1a111540093a","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_liget_projekt_baan_laszlo_varosliget_pavilon","timestamp":"2020. március. 04. 17:13","title":"Hullik a festék és a szigetelés a 100 millió forintból felhúzott városligeti pavilonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban már négyszáz fertőzöttet tartanak nyilván, heten meghaltak.","shortLead":"Franciaországban már négyszáz fertőzöttet tartanak nyilván, heten meghaltak.","id":"20200305_Macron_elkerulhetetlen_az_orszagos_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d8a21-4887-4522-b103-ec69533c2ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Macron_elkerulhetetlen_az_orszagos_jarvany","timestamp":"2020. március. 05. 21:16","title":"Macron: Elkerülhetetlen az országos járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett az országba, önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett...","id":"20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a5aad-ab36-4818-9826-4fc36980b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","timestamp":"2020. március. 05. 17:59","title":"A másik iráni diák maga jelezte, hogy fertőzött lehet, ezután önkéntes karaténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e884b8de-31d5-4acd-a72f-aae510ef7ee6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszavazta a szenátus is a csomagot. Oltóanyag-kutatásra is jut belőle.","shortLead":"Megszavazta a szenátus is a csomagot. Oltóanyag-kutatásra is jut belőle.","id":"20200305_83_milliard_dollarral_harcol_a_virus_ellen_Amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e884b8de-31d5-4acd-a72f-aae510ef7ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1869646b-0b54-400c-9d8e-a8a66a79c9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_83_milliard_dollarral_harcol_a_virus_ellen_Amerika","timestamp":"2020. március. 05. 22:01","title":"8,3 milliárd dollárral harcol a vírus ellen Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9116c3fd-9591-40f3-8a4b-0c6a2326be6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Királyi híreink következnek. ","shortLead":"Királyi híreink következnek. ","id":"20200306_Vilmos_herceg_egy_eddig_rejtett_kepessegere_derult_feny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9116c3fd-9591-40f3-8a4b-0c6a2326be6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559df5b-4eb3-4152-b8e5-4d17339eb56b","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Vilmos_herceg_egy_eddig_rejtett_kepessegere_derult_feny","timestamp":"2020. március. 06. 10:42","title":"Vilmos herceg egy eddig rejtett képességére derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac375323-e345-454f-85e5-dc3a2c9e3d7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére van, aki igen.","shortLead":"Szerencsére van, aki igen.","id":"20200305_Gondolt_mar_ra_milyen_lehet_Donald_kacsa_koponyaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac375323-e345-454f-85e5-dc3a2c9e3d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ca4fa-b18b-4e2f-8a99-820e394d928a","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Gondolt_mar_ra_milyen_lehet_Donald_kacsa_koponyaja","timestamp":"2020. március. 05. 21:09","title":"Gondolt már rá, milyen lehet Donald kacsa koponyája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","shortLead":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","id":"20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7815ef6b-36d2-468e-b7de-f8d1e5044e52","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 19:26","title":"Már 39-en karanténban, bevittek 15 japánt a Kálvin térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem egyértelmű, miért nem ismertették tegnap a másik diák iskoláját, CEU-döntés jöhet az Európai Bíróságon, kisiklott egy TGV. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem egyértelmű, miért nem ismertették tegnap a másik diák iskoláját, CEU-döntés jöhet az Európai Bíróságon, kisiklott...","id":"20200305_Radar360_Uj_informaciok_a_koronavirusos_betegrol_katonak_a_torok_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51142aa-1dfa-49c4-8354-8b930d5f4395","keywords":null,"link":"/360/20200305_Radar360_Uj_informaciok_a_koronavirusos_betegrol_katonak_a_torok_hataron","timestamp":"2020. március. 05. 17:30","title":"Radar360: Elmaradhatnak a március 15-i ünnepségek, katonák a török határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]