[{"available":true,"c_guid":"729142cc-21c7-4369-8877-a1182b6654b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is eléneklik benne, mennyire fontos az alapos kézmosás, és hogy piszkos manccsal ne nyúlkáljunk az arcunkhoz.","shortLead":"Azt is eléneklik benne, mennyire fontos az alapos kézmosás, és hogy piszkos manccsal ne nyúlkáljunk az arcunkhoz.","id":"20200307_vietnam_koronavirus_popdal_kezmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729142cc-21c7-4369-8877-a1182b6654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c67a3a-a405-42dc-9b8c-1ecf926c3daa","keywords":null,"link":"/elet/20200307_vietnam_koronavirus_popdal_kezmosas","timestamp":"2020. március. 07. 17:30","title":"A vietnami kormány fülbemászó popdalban tájékoztat a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"55 éves korában meghalt Fatemeh Rahbar, az iráni parlamenti képviselőnője az iráni koronavírus-járvány áldozata lett. Ő már a második parlamenti képviselő, akit a járvány vitt el. Eddig hét iráni politikus, illetve kormánytisztviselő halt meg a kórban.","shortLead":"55 éves korában meghalt Fatemeh Rahbar, az iráni parlamenti képviselőnője az iráni koronavírus-járvány áldozata lett. Ő...","id":"20200307_Ujabb_irani_parlamenti_kepviselo_halt_meg_koronavirusfertozesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f30aabf-3c7f-4afd-a831-2476c3b51618","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Ujabb_irani_parlamenti_kepviselo_halt_meg_koronavirusfertozesben","timestamp":"2020. március. 07. 11:10","title":"Újabb iráni parlamenti képviselő halt meg koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b0d378-06bc-4511-80f8-62e70c3a145e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mesterlövésznek jó tudnia, hogy tényleg a kiszemelt ellenség került-e a célkeresztbe. Fejlett hadseregek már most is digitális eljárásokat alkalmaznak, például az arc vagy a járás azonosítását. Bizonytalanság akkor adódik, ha az illető álcázza magát, netán sántikál. Az új megoldás a szívlenyomat.","shortLead":"A mesterlövésznek jó tudnia, hogy tényleg a kiszemelt ellenség került-e a célkeresztbe. Fejlett hadseregek már most is...","id":"202010_azonositas_szivdobbanassal_erzik_acelzast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b0d378-06bc-4511-80f8-62e70c3a145e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6998b9-9fb9-448d-b0a2-98d6e711ad38","keywords":null,"link":"/360/202010_azonositas_szivdobbanassal_erzik_acelzast","timestamp":"2020. március. 08. 09:00","title":"A titkosszolgálatok ezentúl nemcsak ujjlenyomatot, hanem szívverésmintát is vehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságok az utóbbi 24 órában 99 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, hosszú ideje óta ez az első nap, amikor száznál kevesebb volt az új megbetegedetett. ","shortLead":"A kínai hatóságok az utóbbi 24 órában 99 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, hosszú ideje óta ez az első nap...","id":"20200307_Szaz_alatt_az_uj_kinai_koronavirusos_esetek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb809f-c9e5-475d-a3ed-be94d0f72dfb","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Szaz_alatt_az_uj_kinai_koronavirusos_esetek_szama","timestamp":"2020. március. 07. 08:30","title":"Száz alatt az új kínai koronavírusos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány megtiltotta a ki- és belépést az egész Lomardia tartományban, és újabb településeket nyilvánított \"vörös zónává\".","shortLead":"Az olasz kormány megtiltotta a ki- és belépést az egész Lomardia tartományban, és újabb településeket nyilvánított...","id":"20200308_Vesztegzar_alatt_Lombardia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a938fcb1-f4a0-46e6-a2da-4b9897a2a69a","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Vesztegzar_alatt_Lombardia","timestamp":"2020. március. 08. 08:16","title":"16 millió embert érint a vesztegzár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik a megnövekedett közúti forgalom és az urbanizáció következtében – állapította meg egy vezető európai környezetvédelmi szervezet. A Magyarországra vonatkozó adatok még egészen barátságosnak tűnnek.","shortLead":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik...","id":"20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec10e81c-5290-48d1-b703-cb57576500f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","timestamp":"2020. március. 07. 08:03","title":"Rosszul alszanak, a szívük sem az igazi: hány magyar életét keseríti meg a zajszennyezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken mutatták ki. \"Nem gondoltuk, hogy a növényi gumi ilyen sokáig megőrződhet\" – mondta a kutatásban résztvevő Leyla Seyfullah, a Bécsi Egyetem tudósa, a fosszilis növények specialistája.","shortLead":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken...","id":"20200307_fosszilis_novenyi_gumi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4218-d286-4642-b43e-bd53706b5b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_fosszilis_novenyi_gumi","timestamp":"2020. március. 07. 13:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor előkerült a 110 millió éves gumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.\r

","shortLead":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6a8e05-9204-459e-830c-bd9b02a67da4","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","timestamp":"2020. március. 08. 19:04","title":"Nem fogadják az Észak-Olaszországból érkező gépeket Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]