Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet és a Patent Egyesület. A március 8-ai demonstráció és koncert lényege, hogy a nőnap ne az ajándékba adott bonbonokról szóljon, hanem inkább a családon belüli és a párkapcsolati erőszak visszaszorításáról. Legyen ez a nap a női egyenjogúságért folytatott harc ünnepe is. A nők elleni erőszak áldozatainak jogi képviselete céljából gyűjtést is szerveztek, az esemény fővédnöke Karácsony Gergely, a fellépők között szerepel Halász Judit, Oláh Ibolya, Kollár-Klemencz László és Závada Péter is.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Három és félezren jelezték vissza, hogy részt vesznek a Hősök terére szervezett nőnapi megmozduláson, és a helyszíni tudósítónk szerint az esemény kezdetén legalább ezer ember gyűlhetett össze a helyszínen. A demonstrálókat arra kérték, hogy hozzanak magukkal sárga rózsát, a kapcsolati erőszak elleni küzdelem nemzetközi jelképét. A vasárnap 5 órakor kezdődő esemény előre láthatóan egészen este fél 9-ig fog tartani, lesznek beszédek, koncertek és egy flashmob is.

© Reviczky Zsolt

Az eseményt Péterfy-Novák Éva író és Mérő Vera, a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil kezdeményezés alapítója nyitották meg, majd fellépett Halász Judit és Bródy János. Ezt követően Karácsony Gergely főpolgármester mondott beszédet, és a többi között Farkasházi Réka színész és Kollár-Klemencz László énekelt.

Karácsony Gergely: A férfiaknak is jobb egy olyan világ, ahol jobb a nőknek

A főpolgármester az esemény fővédnökeként elmondta, hogy nagyon büszke arra, hogy a "főváros vezetésében két nagyon klassz nő főpolgármester-helyettesként segíti" a munkáját. Kiemelte, hogy a 6 fővárosi cégből 3-at nő vezet. "Nyilvános pályázat újtán választottuk ki őket, nem volt szempont, hogy melyik nemhez tartoznak, egyszerűen ők voltak a legjobbak" - fogalmazott.

A főpolgármester és a sárga rózsák © Reviczky Zsolt

Hozzátette, hogy szerinte a férfiaknak is jobb egy olyan világ, ahol jobb a nőknek. Szeretné elérni, hogy Budapest fizikai biztonságot nyújtson a nőknek, illetve a pákapcsolati, családon belüli erőszak áldozatainak. Kiemelte, hogy a főváros támogatást ajánlott fel a nőjogi érdekvédő szervezet, a NaNE számára, és a fővárosi önkormányzat követni fogja Ferencváros példáját, amely védett lakásokat fog kijelölni a saját lakásai közül a családon belüli erőszak áldozatainak számára.

Ne haljon meg legalább hetente egy nő a kapcsolati erőszak áldozataként

A rendhagyó nőnapi esemény célja, hogy az ünnep ne csak arról szóljon, hogy ilyenkor virágot kell adni a nőknek. „Az idei, 111. nőnap szóljon arról is, amiről a legelső: a nők jogairól! Ezúttal arról a jogukról, hogy ne haljon meg hetente legalább az egyikük a kapcsolati erőszak áldozataként, hogy ne legyen köztünk kétszázezer bántalmazott, hogy ne minden ötödikünk tapasztalja meg a kapcsolati erőszakot élete során.

Szóljon a nőnap újra a nők jogairól! Szóljon az Isztambuli Egyezmény – vagy valami még annál is jobb, hívjuk bárhogy is – ratifikálásáról. Szóljon ez a nap arról, hogy a férfiak a virág és bonbon mellé – vagy helyett – kiállást és támogatást adnak a nőknek. Nem csak március 8-án

- írják a szervezők a Facebook-eseménynél.

Ami Amerikában a Time's Up mozgalom, az lesz nálunk a Nőjogi Persely

A demonstrációval karöltve gyűjtést is szerveztek a női érdekvédő szervezet, a Patent Egyesület Nőjogi Perselyének megindítására. A gyűjtés lényege, hogy ebből a pénzből hozzásegítsék a nők elleni erőszak áldozatait a jogaik gyakorlásához. Eddig 2 millió 300 ezer forint gyűlt össze.

A koronavírus nem tehet keresztbe a nőnapnak

Bár a kormány és a pártok egymás után mondták le a március 15-i megemlékezéseket a koronavírusra hivatkozva, a Legyen nőnap! szervezői úgy döntöttek, hogy ők megtartják a tömegrendezvényt.

© Reviczky Zsolt

Ezt azzal indokolták, hogy amíg a színházak, mozik nem zárnak be, közlekedik a 4-6-os villamos, és nem fújják le a sokkal nagyobb tömegeket megmozgató stadionkoncerteket, addig a Hősök terére szervezett demonstráció és flashmob is meg lesz tartva. Ugyanakkor arra szólították fel az érkezőket, hogy azok, akik egy picit is rosszul érzik magukat, inkább maradjanak otthon, az egészséges emberek pedig hozzanak magukkal kézfertőtlenítőt, és bár lesz teaosztás, nem árt saját meleg italokkal is felszerelkezni.