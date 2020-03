Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek Magyarországon a hevített dohánytermékek.","shortLead":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek...","id":"20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0819685f-36d1-4515-93c7-fb1cf7f4b992","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. március. 10. 18:03","title":"Dohányzik? Fontos magyar kutatás indult, ha van 15 perce, ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d68ac7-8196-4c07-a1f6-a15481f996b8","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A három évtizede elhunyt Szlávics László és fia, ifj. Szlávics László közös tárlatán csaknem 250 alkotás folytat hang nélküli párbeszédet egymással és a látogatókkal a Szolnoki Galériában.","shortLead":"A három évtizede elhunyt Szlávics László és fia, ifj. Szlávics László közös tárlatán csaknem 250 alkotás folytat hang...","id":"202010__szlavicstol_szlavicsig__apa_es_fia__anyagvaltasok__mesteri_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0d68ac7-8196-4c07-a1f6-a15481f996b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979e0be-c319-4a1e-bed6-fa86f3d0efd6","keywords":null,"link":"/360/202010__szlavicstol_szlavicsig__apa_es_fia__anyagvaltasok__mesteri_parbeszed","timestamp":"2020. március. 10. 15:00","title":"Múltidő és elmúlás: apa és fia életműve találkozik egyetlen kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","shortLead":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","id":"20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ca2d92-2c40-4d55-b8da-6ba1f2bc65e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","timestamp":"2020. március. 10. 21:54","title":"Nyomoz a rendőrség az öngyilkosságot megkisérlő diák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszületett a Kásler-dal.","shortLead":"Megszületett a Kásler-dal.","id":"20200310_Meg_nem_latott_gyereket_aki_irta_ezt_a_szemetet__dalban_uzennek_Kaslernek_a_NAT_ellen_tiltakozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328e9cf6-1182-4e17-9c46-b2dbd698f526","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Meg_nem_latott_gyereket_aki_irta_ezt_a_szemetet__dalban_uzennek_Kaslernek_a_NAT_ellen_tiltakozok","timestamp":"2020. március. 10. 12:21","title":"„Még nem látott gyereket, aki írta ezt a szemetet” – dalban üzennek Káslernek a NAT ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve a tömegrendezvények mellőzésével lehet lassítani a járványt.","shortLead":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve...","id":"20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ae76a5-b731-4fc5-879a-d98ed13471b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 10:24","title":"Német egészségügyi miniszter: A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba helyezik, tisztítják. ","shortLead":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba...","id":"20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523fd0f1-35c1-4bba-a5a9-8a48ed0dd2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 10. 12:08","title":"A koronavírus miatt a magyar bankjegyeket is karanténba helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden 18 órakor közzétették az olasz koronavírus-fertőzések legfrissebb statisztikáit. Már több mint 10 ezer fertőzöttet számlálnak.","shortLead":"Kedden 18 órakor közzétették az olasz koronavírus-fertőzések legfrissebb statisztikáit. Már több mint 10 ezer...","id":"20200310_Egy_nap_alatt_168_ember_halt_meg_Olaszorszagban_a_virustol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c92b3-6c43-437f-a225-811edf033f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Egy_nap_alatt_168_ember_halt_meg_Olaszorszagban_a_virustol","timestamp":"2020. március. 10. 18:34","title":"Ennyi olasz áldozatot még nem szedett a koronavírus egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331fcce2-411f-4de0-8525-6bee64cc9ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brabus beavatkozásának köszönhetően nemcsak a teljesítmény, hanem a nyomaték is nőtt.","shortLead":"A Brabus beavatkozásának köszönhetően nemcsak a teljesítmény, hanem a nyomaték is nőtt.","id":"20200310_370_loeros_dizelmotor_a_mercedes_gle_divatterepjaroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331fcce2-411f-4de0-8525-6bee64cc9ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f533b7e-3337-4890-b944-97127bd979be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_370_loeros_dizelmotor_a_mercedes_gle_divatterepjaroban","timestamp":"2020. március. 10. 07:59","title":"370 lóerős dízelmotor a Mercedes GLE divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]