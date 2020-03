Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az alapítványi iskolákból lehet hiányozni igazoltan, aggódnak az orvosok a János kórházban, vírusos a kanadai miniszterelnök felesége. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az alapítványi iskolákból lehet hiányozni igazoltan, aggódnak az orvosok a János kórházban, vírusos a kanadai...","id":"20200313_Radar360_El_kell_hagyni_a_kollegiumokat_vilagszerte_fujnak_le_esemenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5588d6b1-3098-4b63-bc51-569f788d7d22","keywords":null,"link":"/360/20200313_Radar360_El_kell_hagyni_a_kollegiumokat_vilagszerte_fujnak_le_esemenyeket","timestamp":"2020. március. 13. 08:05","title":"Radar360: Ma el kell hagyni a kollégiumokat, világszerte fújnak le eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Védelmi működésbe kapcsolt.","shortLead":"Védelmi működésbe kapcsolt.","id":"20200313_Vedelmi_mukodesbe_kapcsolt_a_paksi_atomeromu_egy_blokkja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11410360-9044-49de-8d2f-ba4f0221a3f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Vedelmi_mukodesbe_kapcsolt_a_paksi_atomeromu_egy_blokkja","timestamp":"2020. március. 13. 14:11","title":"Meghibásodás miatt csökkentette teljesítményét a paksi atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dánok hasonló intézkedéseket vezettek be, mint a többi érintett ország.","shortLead":"A dánok hasonló intézkedéseket vezettek be, mint a többi érintett ország.","id":"20200312_Koronavirus_Otszaz_felett_a_fertozottek_szama_Daniaban_ketten_kritikus_allapotban_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38341f5b-3770-4c91-9a10-58b3cc2ec914","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Koronavirus_Otszaz_felett_a_fertozottek_szama_Daniaban_ketten_kritikus_allapotban_vannak","timestamp":"2020. március. 12. 16:33","title":"Koronavírus: Ötszáz felett a fertőzöttek száma Dániában, ketten kritikus állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0531d76-fd5a-4676-a1c2-bc618a6bd1ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen elsősorban a popkulturális értéke.","shortLead":"Természetesen elsősorban a popkulturális értéke.","id":"20200312_Mi_kerul_egy_strandauton_135_millio_forintba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0531d76-fd5a-4676-a1c2-bc618a6bd1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd52a874-0eb0-48d0-b989-77cc5fa43a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_Mi_kerul_egy_strandauton_135_millio_forintba","timestamp":"2020. március. 12. 09:21","title":"Mi kerül egy strandautón 135 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál.","shortLead":"Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál.","id":"20200311_Gomperz_Parancsra_tettuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bedb60-073a-4e7a-81b2-83d98d1cdb64","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Gomperz_Parancsra_tettuk","timestamp":"2020. március. 11. 17:07","title":"Gomperz: Parancsra tettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","shortLead":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","id":"20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c842083-6271-4cb6-88d0-8929fa3ed231","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","timestamp":"2020. március. 12. 12:58","title":"WHO: Minden egyes esettel külön kell foglalkozni, hogy megtörjék a továbbfertőzés láncolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d4bf72-9bb4-49c5-ba07-1abc0f8a3365","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ájurvédikus gyógyítás két magyarországi zászlóvivőjével alapított közös céget a milliárdos Gattyán György Luxemburgban bejegyzett cége, a Docler Investments.","shortLead":"Az ájurvédikus gyógyítás két magyarországi zászlóvivőjével alapított közös céget a milliárdos Gattyán György...","id":"202011_brahmayurveda_center_gattyan_indiai_gyogymodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86d4bf72-9bb4-49c5-ba07-1abc0f8a3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f0629-87d8-40ee-a557-2b76590ef6c2","keywords":null,"link":"/360/202011_brahmayurveda_center_gattyan_indiai_gyogymodja","timestamp":"2020. március. 13. 10:00","title":"Új céggel tolná indiai gyógymódját Gattyán György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5364bbcd-941c-4c5d-b26e-fba2d5f80798","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hat hónapig. Aki megszegi a tilalmat, egymilliárd forintig terjedő bírságot kaphat.","shortLead":"Hat hónapig. Aki megszegi a tilalmat, egymilliárd forintig terjedő bírságot kaphat.","id":"20200311_vedoeszkoz_jarvany_export_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5364bbcd-941c-4c5d-b26e-fba2d5f80798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d403600-f8fb-4b93-b5db-a49b6903b006","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_vedoeszkoz_jarvany_export_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 19:17","title":"A kormány megtiltja a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök exportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]