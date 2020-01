Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a közép-kínai Vuhanból kiindult koronavírus-fertőzés, és nem kizárt, hogy világjárványt okoz a már a lappangási időszakban is továbbadható kórokozó. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a közép-kínai Vuhanból kiindult koronavírus-fertőzés, és nem kizárt...","id":"20200129_Szomoru_uj_ev_Kinaban_tamad_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f6739-6f7a-4e44-a6c3-26d49185750f","keywords":null,"link":"/360/20200129_Szomoru_uj_ev_Kinaban_tamad_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:00","title":"Túl későn kezdtek el intézkedni a kínai járványügyi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","shortLead":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","id":"20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82446c29-fd99-4c7d-807c-852e410ccb7a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 28. 18:28","title":"Már nincs szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói részen lift vezetett le hozzá. Az alagút 1313 méter hosszú.","shortLead":"A mexikói részen lift vezetett le hozzá. Az alagút 1313 méter hosszú.","id":"20200130_csempeszalagut_amerikai_mexikoi_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af133bb-98d0-40a3-bf62-1fcce2e1a176","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_csempeszalagut_amerikai_mexikoi_hatar","timestamp":"2020. január. 30. 05:43","title":"Rekordhosszú csempészalagutat fedeztek fel az amerikai határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ed096e-9a35-452e-96b2-fa433fcc9ce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína január végén jelentette be, hogy egy új, ezer ágyas kórház épül kifejezetten a koronavírusban szenvedő betegeknek Vuhanban.","shortLead":"Kína január végén jelentette be, hogy egy új, ezer ágyas kórház épül kifejezetten a koronavírusban szenvedő betegeknek...","id":"20200130_Videon_ahogy_keszul_a_hat_nap_alatt_felepiteni_tervezet_uj_korhaz_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14ed096e-9a35-452e-96b2-fa433fcc9ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb741-4a2b-4576-acd3-cf808f0a53dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Videon_ahogy_keszul_a_hat_nap_alatt_felepiteni_tervezet_uj_korhaz_Kinaban","timestamp":"2020. január. 30. 12:55","title":"Videón, ahogy készül a hat nap alatt felépíteni tervezett új kórház Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba9d550-3c2f-48eb-a13c-6821c8e730c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV-osok egy szerb autó ellenőrzésekor 1403 doboz adózatlan cigarettát találtak Röszkén.","shortLead":"A NAV-osok egy szerb autó ellenőrzésekor 1403 doboz adózatlan cigarettát találtak Röszkén.","id":"20200129_Cigivel_megtomott_auto_bukott_meg_a_roszkei_hataratkelon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba9d550-3c2f-48eb-a13c-6821c8e730c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacd455a-dd64-4ed6-a0c3-46fa6eb198b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Cigivel_megtomott_auto_bukott_meg_a_roszkei_hataratkelon__video","timestamp":"2020. január. 29. 10:41","title":"Cigivel megtömött autóval buktak le a röszkei határátkelőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kosárlabdázó már aktív játékosként vállalkozni kezdett.","shortLead":"A kosárlabdázó már aktív játékosként vállalkozni kezdett.","id":"20200129_Komoly_uzleti_birodalmat_is_maga_utan_hagyott_Kobe_Bryant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139dae0-5a62-4736-a35d-4e85cf2c94fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Komoly_uzleti_birodalmat_is_maga_utan_hagyott_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 29. 07:09","title":"Komoly üzleti birodalmat is maga után hagyott Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","shortLead":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","id":"20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd14ef-7e10-4d6e-9e8f-c7c4209248ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","timestamp":"2020. január. 29. 04:51","title":"23 év után először reklámoz a Porsche a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9198a4-0be2-4362-868d-6c0cafbb7dd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok legnagyobb szabadidő-autóját egy bolgár tuningcég vette kezelésbe és elsőosztályú átalakítást végeztek az utasterében. ","shortLead":"A bajorok legnagyobb szabadidő-autóját egy bolgár tuningcég vette kezelésbe és elsőosztályú átalakítást végeztek...","id":"20200129_Meg_egy_auto_arat_beleraktak_ebbe_az_alakitott_BMW_X7esbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9198a4-0be2-4362-868d-6c0cafbb7dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf8d1d9-9e3c-4131-ae77-b7662bdd1ac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_Meg_egy_auto_arat_beleraktak_ebbe_az_alakitott_BMW_X7esbe","timestamp":"2020. január. 30. 04:08","title":"Még egy autó árát belerakták ebbe az alakított BMW X7-esbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]