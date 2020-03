Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","shortLead":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","id":"20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd75ae3-e1a8-45c9-a827-a6c8506b038d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 19:21","title":"Koronavírus: száznál is több áldozat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","shortLead":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","id":"20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fde842-9877-4d17-9a5f-185bfdb5b03d","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","timestamp":"2020. március. 18. 08:14","title":"Mégis mennyi ideig aktív a koronavírus a különböző felületeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal.","shortLead":"Újabb nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal.","id":"20200318_koronavirus_fertozottek_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d01a50d-1a82-41d7-91af-ea884ebb0c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_fertozottek_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 07:13","title":"Tovább nőtt a fertőzöttek száma, már 58 embernél találtak koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterhelyettesnek kellett figyelmeztetnie a külügyes dolgozókat, hogy a hivatali rend szabályai nem változnak a járvány idején sem.","shortLead":"A miniszterhelyettesnek kellett figyelmeztetnie a külügyes dolgozókat, hogy a hivatali rend szabályai nem változnak...","id":"20200318_Fejvesztettseg_felelem_magyar_kulugy_level_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef47b05-ce75-4a6f-bf04-90f78c2ea6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Fejvesztettseg_felelem_magyar_kulugy_level_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:04","title":"Fejvesztettség és félelem van a magyar külügyben egy belső levél szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer vállalatot tart el.","shortLead":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer...","id":"20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bd7d89-c479-47fa-9ef9-936310156304","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","timestamp":"2020. március. 18. 16:39","title":"60 milliárd dolláros támogatást kért a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli...","id":"20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e79b30-0317-41ec-92a7-884ab7a67049","keywords":null,"link":"/360/20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","timestamp":"2020. március. 18. 07:57","title":"Radar360: Uniós beutazási tilalom, bezárt játszóterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","shortLead":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","id":"20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcc337-d26b-426e-9a15-5a92a99ba9e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","timestamp":"2020. március. 18. 12:25","title":"Az EFOTT szervezői pénzt adományoznak a koronavírus ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","shortLead":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","id":"20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7fab63-8a26-477f-bf61-6e08633bba94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","timestamp":"2020. március. 18. 10:25","title":"Még mindig nem árul el semmit a kormány arról, hogyan mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]