Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató nemrég utalásokat tett a színész előéletére. Stohl most azt mondja: elkövetett egy bűnt, amit elismert, amiért bocsánatot kért, amiért letöltötte a büntetését és vállalta érte a felelősséget. Ezt ajánlja Eszenyi Enikőnek is. ","shortLead":"Az igazgató nemrég utalásokat tett a színész előéletére. Stohl most azt mondja: elkövetett egy bűnt, amit elismert...","id":"20200320_Stohl_Andras_Eszenyirol_Aldozatnak_allitja_be_magat_akit_minden_valos_ok_nelkul_maglyara_kuldtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5823a9-e0b8-439b-9d77-59f1e1823aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Stohl_Andras_Eszenyirol_Aldozatnak_allitja_be_magat_akit_minden_valos_ok_nelkul_maglyara_kuldtek","timestamp":"2020. március. 20. 09:34","title":"Stohl András Eszenyiről: Áldozatnak állítja be magát, akit minden valós ok nélkül máglyára küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","shortLead":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","id":"20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d622aa95-a28c-4997-acd7-5e0077ed47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 19. 19:52","title":"Dunaújvárosban is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6d9082-0aee-41d0-8ada-500bb3ea3713","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapesti vállalkozások 93 százaléka nagyon kedvezőtlenül látja a jövőt, és csak ötödüknek van vészforgatókönyve. A járvány vállalkozásokat érintő gazdasági hatásairól készített gyorskutatást a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. ","shortLead":"A budapesti vállalkozások 93 százaléka nagyon kedvezőtlenül látja a jövőt, és csak ötödüknek van vészforgatókönyve...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_bkik_vallalkozas_ceg_veszforgatokonyv_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6d9082-0aee-41d0-8ada-500bb3ea3713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c202cb2a-2e29-4ab8-9070-222f8f36fb72","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_jarvany_bkik_vallalkozas_ceg_veszforgatokonyv_felmeres","timestamp":"2020. március. 20. 11:45","title":"A budapesti cégek jelentős részének nincs vészforgatókönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat értelmében ötezres helyett tizenötezres fizetés után kellene beírni a PIN kódot. A jegybank a mielőbbi megvalósíthatóságért a vonatkozó jogszabályok módosítását kéri a kormánytól.","shortLead":"A javaslat értelmében ötezres helyett tizenötezres fizetés után kellene beírni a PIN kódot. A jegybank a mielőbbi...","id":"20200320_mnb_kartyas_fizetes_pin_ertekhatar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80300201-9aa6-459b-a45c-97cc1e112a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_mnb_kartyas_fizetes_pin_ertekhatar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 20:56","title":"Emelné az érintéses fizetés értékhatárát a koronavírus miatt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint egy újabb, a SnapChattől lenyúlt funkció elkészítésén dolgozik az Instagram csapata. A működéséről már egy videó is előkerült.","shortLead":"A jelek szerint egy újabb, a SnapChattől lenyúlt funkció elkészítésén dolgozik az Instagram csapata. A működéséről már...","id":"20200320_instagram_uzenetkuldes_onmegsemmisito_uzenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb21e6-cdfd-406a-8daa-b315cb37152c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_instagram_uzenetkuldes_onmegsemmisito_uzenetek","timestamp":"2020. március. 20. 18:03","title":"Új funkciót kap az Instagram üzenetküldője, de valahonnan már ismerős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódhatnak a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű kölcsönök igénylői is. ","shortLead":"Aggódhatnak a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű kölcsönök igénylői is. ","id":"20200320_otp_hiteligenyles_szigoritas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f61f4-47f7-49b5-8fca-e6db79e91937","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_otp_hiteligenyles_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 17:01","title":"Jelentősen szigorítja az OTP a hitelhez jutás feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül köhögés a tünet.","shortLead":"Nem feltétlenül köhögés a tünet.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_fertozes_tunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24c1ab2-2f60-42e8-aee4-bbc84b528762","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_koronavirus_jarvany_fertozes_tunet","timestamp":"2020. március. 20. 12:09","title":"Hasmenéssel is jelentkezhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maradj otthon címmel forgat doku-realityt. ","shortLead":"Maradj otthon címmel forgat doku-realityt. ","id":"20200321_A_TV2_maris_raerzett_a_veszelyhelyzetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797aebec-8e0b-4c7f-a080-eb88ca1d9588","keywords":null,"link":"/elet/20200321_A_TV2_maris_raerzett_a_veszelyhelyzetre","timestamp":"2020. március. 21. 11:08","title":"A TV2 máris ráérzett a veszélyhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]