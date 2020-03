Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság újságíróként is folyamatosan könyvekkel foglalkozik. A felolvasóestek, brunchok és számos más színes program házigazdájaként mindenki számára ismert Ott Anna idén is tagja az Aegon Irodalmi Díjat odaítélő zsűrinek. Vajon melyik könyv a kedvence? Mikor tud igazán elmélyülten olvasni? Többek között ezekről is megkérdeztük.
„Az olvasás a munkám legelemibb része" – interjú Ott Anna művészeti vezetővel, irodalomszervezővel A polgármester szerint az eddig meghozott intézkedések nem elegendőek. Részleges kijárási tilalmat rendeltek el Polgáron Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták, hogy a típus mostantól már kizárólag 3 hengeres motorokkal készül. Lefertőtlenítettük és kipróbáltuk az éhezőbajnok új Opel Astra kombit Szlávik doktor az Operatív Törzs tájékoztatóján azt mondta, 49 koronavírusos beteget ápolunk a Szent László Kórházban, heten szorulnak intenzív ellátásra
Koronavírus: két hete van lélegeztetőgépen egy magyar beteg Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne meglépni „békeidőben" – állítja korunk egyik legismertebb gondolkodója.
Yuval Noah Harari: A világ a koronavírus után