Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nekik írták a dalt.","shortLead":"Nekik írták a dalt.","id":"20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca764d4-fe73-49b2-84ff-e308b126a42d","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","timestamp":"2020. március. 21. 17:45","title":"Az LGT slágerének megható feldolgozásával köszönik meg az orvosok, ápolók, sofőrök, tanárok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa.","id":"20200321_A_Facebookon_ker_vedofelszerelest_a_zugloi_foorvos_4_hete_nem_kapnak_eszkozoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b533c5bc-912a-453f-999d-9f17571d7abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_Facebookon_ker_vedofelszerelest_a_zugloi_foorvos_4_hete_nem_kapnak_eszkozoket","timestamp":"2020. március. 21. 20:15","title":"A Facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos, 4 hete nem kapnak eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyénvalónak tartják, hogy Eszenyi Enikő múlt héten visszavonta igazgatói pályázatát, de ez a fejlemény nem elégséges. A Vígszínház társulatának egykori tagjai egy új, közös nyilatkozatban kérik a fenntartót, hogy független szakértőkkel vizsgálják meg: a felidézett események jogilag is kimerítik-e a munkahelyi zaklatás fogalmát. ","shortLead":"Helyénvalónak tartják, hogy Eszenyi Enikő múlt héten visszavonta igazgatói pályázatát, de ez a fejlemény nem elégséges...","id":"20200323_Hianyoljuk_Eszenyi_Eniko_bocsanatkereset__kozos_nyilatkozatot_adtak_ki_a_volt_vigszinhazi_tagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77a731f-12ab-4d61-80af-574ac800fabb","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Hianyoljuk_Eszenyi_Eniko_bocsanatkereset__kozos_nyilatkozatot_adtak_ki_a_volt_vigszinhazi_tagok","timestamp":"2020. március. 23. 12:11","title":"Hiányoljuk Eszenyi Enikő bocsánatkérését – közös nyilatkozatot adtak ki a volt vígszínházi tagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták, hogy a típus mostantól már kizárólag 3 hengeres motorokkal készül.","shortLead":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták...","id":"20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1836a-354d-467b-b441-eb49c7bd3c84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. március. 22. 10:00","title":"Lefertőtlenítettük és kipróbáltuk az éhezőbajnok új Opel Astra kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki a fertőzés. A gyorsteszt már meg is kapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszeripari felügyelet engedélyét.","shortLead":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki...","id":"20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e7d1f0-fab3-4df1-9927-5fcf8622861d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","timestamp":"2020. március. 22. 08:53","title":"Koronavírus: Amerikában is fejlesztettek egy gyorstesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg, valamennyien 80 év felüliek, de fiatalok is kerülnek a kórházak intenzív osztályára. Az osztrák kormány 22 millió eurót biztosít a koronavírus ellenszerének kutatásaira - jelentette be Leonore Gewessler innovációs és technológiai miniszter. A brit kormány rendelete alapján szombaton bezártak a vendéglátóhelyek Nagy-Britanniában.","shortLead":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg...","id":"20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958ed5d2-8f32-4b6f-9f05-0328c6742892","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","timestamp":"2020. március. 21. 15:47","title":"Több fiatal is intenzív osztályra került Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5367b88b-775e-422c-ab32-63e18d87dc93","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Több szempontból is kilógna a világszerte egyre népszerűbb hasonló építmények sorából a Pannon Park óriás üvegháza, akkor is, ha összejönne rá a pénz és elkészülne.","shortLead":"Több szempontból is kilógna a világszerte egyre népszerűbb hasonló építmények sorából a Pannon Park óriás üvegháza...","id":"20200321_Pannon_Park_biodom_Gondwanaland_Biotropica_Masoala_BurgersBush","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5367b88b-775e-422c-ab32-63e18d87dc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e580595-6a65-4df8-b78c-36a4cbbaae45","keywords":null,"link":"/360/20200321_Pannon_Park_biodom_Gondwanaland_Biotropica_Masoala_BurgersBush","timestamp":"2020. március. 21. 16:45","title":"A városligeti biodóm teljesen más lenne, mint a világ többi gigapavilonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","shortLead":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","id":"20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c581a6-6f17-4850-b425-dcf392f9456f","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","timestamp":"2020. március. 23. 08:35","title":"TGM: Nem a fölhatalmazási törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]