Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem állítjuk, hogy pontosan olyan lesz a talán augusztusban érkező Samsung-csúcstelefon, mint ahogyan azt az alábbi koncepcióvideó készítője elképzelte, de azért az elképzelhető, hogy néhány részlet a valóságban is visszaköszön majd.","shortLead":"Nem állítjuk, hogy pontosan olyan lesz a talán augusztusban érkező Samsung-csúcstelefon, mint ahogyan azt az alábbi...","id":"20200326_samsung_galaxy_note20_koncepcio_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094026d-4648-496e-8b45-ac721f6a9a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_samsung_galaxy_note20_koncepcio_video","timestamp":"2020. március. 26. 09:33","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne a Samsung Galaxy Note20?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új rendszerverziók.","shortLead":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új...","id":"20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076272e0-0405-466a-b825-307002296f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","timestamp":"2020. március. 25. 15:03","title":"4+1 dolog, amiért érdemes frissíteni az új iOS-re és iPadOS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426b5364-4212-4cf3-8904-cd61b00ef8e3","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az utasszám csökkenését követve a járatok számát is tovább mérséklik több városban. A Volán több településen teljesen leállította a helyi buszokat.","shortLead":"Az utasszám csökkenését követve a járatok számát is tovább mérséklik több városban. A Volán több településen teljesen...","id":"20200326_tomegkozlekedes_jaratritkitas_orszagszerte_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=426b5364-4212-4cf3-8904-cd61b00ef8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38f55e-f0e2-44d7-8b2a-e13d97e7d4bc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20200326_tomegkozlekedes_jaratritkitas_orszagszerte_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:36","title":"Országszerte ritkítják a tömegközlekedés járatait a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Március 13-tól fogad betegeket a karanténkórház.","shortLead":"Március 13-tól fogad betegeket a karanténkórház.","id":"20200325_Koronavirus_igy_nez_ki_az_atalakitott_Kutvolgyi_Korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5db49b-fe0b-465c-a57f-22fd4989111d","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_igy_nez_ki_az_atalakitott_Kutvolgyi_Korhaz","timestamp":"2020. március. 25. 16:06","title":"Koronavírus: így néz ki az átalakított Kútvölgyi Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban. A sokszor politikusok által is terjesztett csúsztatások és hazugságok miatt elmosódik az igazság és hazugság közötti választóvonal, és ez rengeteg emberéletbe kerülhet.","shortLead":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével...","id":"20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2b0090-ff49-4faa-81d6-ee77a8ec4f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 25. 16:51","title":"A fele sem igaz – álhírek és politikusok a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","shortLead":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","id":"20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef858a6e-2bb3-4742-ad95-78a0f0e3f7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","timestamp":"2020. március. 25. 18:36","title":"Negatív lett a koronavírusos szegedi rektor mind a 120 kontaktjának második tesztje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában szerda délben életbe léptek a kijárásra vonatkozó, a koronavírus terjedésének megfékezését célzó szigorítások, amelyek betartását rendőrök, csendőrök és katonák ellenőrzik az utcákon.","shortLead":"Romániában szerda délben életbe léptek a kijárásra vonatkozó, a koronavírus terjedésének megfékezését célzó...","id":"20200325_Romaniaban_mar_csak_a_legszuksegesebb_esetben_lehet_az_utcara_lepni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bbff60-b68d-4274-805b-d37e4219f6b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Romaniaban_mar_csak_a_legszuksegesebb_esetben_lehet_az_utcara_lepni","timestamp":"2020. március. 25. 14:40","title":"Romániában már csak kivételes esetben lehet az utcára lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami jóval azon küszöbérték alatt van, amely kutatók szerint a rovarok vándorlásának összeomlásához vezethet.","shortLead":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami...","id":"20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be618d7e-3354-40cc-8c84-abf568abce04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","timestamp":"2020. március. 26. 14:03","title":"Drámaian megfogyatkoztak a pompás királylepkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]