Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","shortLead":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","id":"20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd5390d-f560-437f-a358-34dd2e691d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","timestamp":"2020. március. 30. 14:59","title":"Egy triál motoros nem retten meg az otthoni karanténtól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hezitált sokáig. A labda most Áder János köztársasági elnöknél pattog.","shortLead":"Nem hezitált sokáig. A labda most Áder János köztársasági elnöknél pattog.","id":"20200330_Kover_Laszlo_alairas_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeadf8d-a569-447e-a6f4-5be9f1f3985e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Kover_Laszlo_alairas_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 30. 16:30","title":"Kövér László már alá is írta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szólt a háziorvosának, ám csak két nap múlva jött a mentő, most négy napja intenzív osztályon fekszik egy 67 éves férfi – számol be az esetről RTL Híradó. ","shortLead":"Szólt a háziorvosának, ám csak két nap múlva jött a mentő, most négy napja intenzív osztályon fekszik egy 67 éves férfi...","id":"20200329_Csaladja_szerint_keson_jott_a_mento_ezert_fekszik_negy_napja_intenziven_a_csaladapa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80580468-ebdd-4daa-95cc-99e66bae3ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Csaladja_szerint_keson_jott_a_mento_ezert_fekszik_negy_napja_intenziven_a_csaladapa","timestamp":"2020. március. 29. 22:01","title":"Időben jelezték, ám későn került kórházba egy 67 éves koronavírusos férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos...","id":"20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be03d7f0-97ee-41ee-8e74-a8a2a7d92e66","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 30. 12:05","title":"Egyelőre 32 embert tudnak lélegeztetni a Szent János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","id":"20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e51bd-194c-4f23-a026-96697044e4fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 18:54","title":"Olaszország: 756 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít egy fertőzött személy egy ilyen eszköz használata közben. ","shortLead":"Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít...","id":"202013_virusterjeszto_ecigaretta_kifujjak_magukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbde43f-0855-4efa-8395-14a30dcd5aa2","keywords":null,"link":"/360/202013_virusterjeszto_ecigaretta_kifujjak_magukat","timestamp":"2020. március. 29. 14:15","title":"Mire számíthatnak az e-cigit szívók a koronavírus-járvány idején? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés elleni küzdelemben vasárnap. ","shortLead":" Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés...","id":"20200329_A_briteknel_tovabbi_szigoritas_johet_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae445d-62d0-4c27-a2c6-b223c6fa9382","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_briteknel_tovabbi_szigoritas_johet_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 13:32","title":"A briteknél további szigorítás jöhet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","shortLead":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","id":"20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d57b-4022-4705-ac9c-92646df7bb21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 29. 15:40","title":"Még jövő héten is lehet havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]