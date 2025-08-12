Végrehajtást indított a Külügyminisztérium ellen a 444.hu

Egy 2023-as kormányinfón feltett külpolitikai kérdésre Gulyás Gergely a Külügyminisztériumhoz irányította a 444.hu újságíróit. Gulyás akkor azt állította, hogy a külügyminiszter rendszeresen tart sajtótájékoztatókat, ahol a sajtó képviselői kérdezhetnek tőle. Ezért a lap kért meghívót ezekre a sajtótájékoztatókra, ám válasz nem érkezett. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán rendszeresen élőben közvetíti a sajtótájékoztatóit, ám ezeken nem látszik, hogy kik vesznek részt rajta. Rendszerint a közmédia, a Hír TV, a Magyar Nemzet és az ATV kérdései hangzanak el.

Válasz hiányában a 444 közérdekű adatigényléssel fordult a tárcához. Arra voltak kíváncsiak, hogy mely szerkesztőségeknek küldenek ki meghívókat, és kik vesznek részt Szijjártó budapesti és brüsszeli sajtótájékoztatóin. A kért adatok helyett a minisztérium azt válaszolta a lapnak, hogy a sajtótájékoztatókat élőben követhetik, vagyis a Facebookon visszanézhetik.

A Fővárosi Törvényszék 2024. februárban, a Fővárosi Ítélőtábla 2024. szeptemberben döntött úgy, hogy a minisztériumnak ki kell adnia a kért adatokat. 2025. januárban már a Kúria is a lapnak adott igazat. Ennek ellenére még mindig nem érkezett meg a meghívottak listája a lap szerkesztőségéhez. Ezért, mint írják, nem maradt más választásuk, végrehajtást indítottak a Külügyminisztérium ellen.

Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira a HVG sem kap meghívókat.