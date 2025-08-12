A zebrák hagyományos farmállatok Magyarországon? – érdeklődött a lengyel külügyminiszter, miután videót látott Hatvanpusztáról

Már Radosław Sikorski lengyel miniszterelnök-helyettes és külügyminiszternek is felkeltette az érdeklődését Hatvanpuszta, ezért egy rövid bejegyzésben reagált a Telexen megjelent drónvideóra – vette észre az Onet lengyel hírportál.

A lengyel politikus Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró X-posztját osztotta tovább, amelyen a felvétel azon része szerepel, ahol a birtok közelében szaladgáló, Mészáros Lőrinc földjén élő zebrák is látszódnak. Panyi a posztban arról ír, hogy minden héten újabb részletek derülnek ki a birtokról, amelyek alapján az „egyre inkább hasonlít” Viktor Janukovics ukrán elnök Mezhyhirya rezidenciájára.

A Mezhyhirya rezidencia belülről YURIY DYACHYSHYN / AFP

„A zebrák hagyományos farmállatok Magyarországon?” – érdeklődött vicceskedve posztjában a lengyel külügyminiszter.

Hadházy Ákos augusztusban tüntetést tartott a birtoknál, és azóta újabb fotókat és dokumentumokat is megosztott Hatvanpusztáról, amelyekből kiderül, hogy a birtokon lakóépület is épül, de van föld alatti alagút is. Az érdeklődést persze Magyar Péter is igyekezett meglovagolni: a Tisza Párt elnöke közölte, hogy a kormányváltást követően vagyonosodási vizsgálatot indít Orbán Viktor ellen, amely során többek között a hatvanpusztai majorság is terítékre kerül.