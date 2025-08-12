A zebrák hagyományos farmállatok Magyarországon? – érdeklődött a lengyel külügyminiszter, miután videót látott Hatvanpusztáról

A lengyel politikus Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró X-posztját osztotta tovább, amelyen a felvétel azon része szerepel, ahol a birtok közelében szaladgáló, Mészáros Lőrinc földjén élő zebrák is látszódnak. Panyi a posztban arról ír, hogy minden héten újabb részletek derülnek ki a birtokról, amelyek alapján az „egyre inkább hasonlít” Viktor Janukovics ukrán elnök Mezhyhirya rezidenciájára.
A Mezhyhirya rezidencia belülről
YURIY DYACHYSHYN / AFP
„A zebrák hagyományos farmállatok Magyarországon?” – érdeklődött vicceskedve posztjában a lengyel külügyminiszter.