[{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"\"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi\", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta illiberalizmusról, keresztény szabadságról beszél, az emberi jogokról pedig sajátos nézeteket vall. A HVG-nek 1989 augusztusában adott interjúja legendás történelmi forrássá vált, a Fidesz megalakulásának 32. évfordulója és a felhatalmazási törvény elfogadása alkalmából jelentetjük meg ismét. ","shortLead":"\"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi\", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta...","id":"20200330_HVG_Orbanportre_19890826","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d2cd0-9ad8-469a-b372-d4965148bb49","keywords":null,"link":"/360/20200330_HVG_Orbanportre_19890826","timestamp":"2020. március. 30. 18:05","title":"Emlékeznek arra, amikor Orbán azt mondta, hogy a Fidesz semmiképp sem lesz párt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. ","shortLead":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb...","id":"20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed11bbd-d138-4f80-a409-e5a51e32adea","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 29. 14:10","title":"Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban is sokkal kevesebb új projekt indult el.","shortLead":"A fővárosban is sokkal kevesebb új projekt indult el.","id":"20200331_ingatlanpiac_elado_lakas_alberlet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a370c350-667e-47b6-87b5-e639ecd125c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_ingatlanpiac_elado_lakas_alberlet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 10:20","title":"Már érezhetők a koronavírus hatásai az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldal szerint egy világjárvány idején is pontos és hiteles tájékoztatásra van szükség, ezért óriási pénzzel támogatják a helyi szerkesztőségeket.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldal szerint egy világjárvány idején is pontos és hiteles tájékoztatásra van szükség, ezért...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_facebook_ujsagirok_tamogatasa_szerkesztoseg_reklambevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967c6cc-0ecb-42b7-b207-3e6aa4f0c884","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_facebook_ujsagirok_tamogatasa_szerkesztoseg_reklambevetel","timestamp":"2020. március. 30. 18:11","title":"32,5 milliárd forinttal támogatja meg a Facebook az újságokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a feladata az osztályfőnöknek a kényszerű távoktatás idején? Erről írt ajánlást, illetve gyűjti a konkrét tapasztalatokat az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete.\r

\r

","shortLead":"Mi a feladata az osztályfőnöknek a kényszerű távoktatás idején? Erről írt ajánlást, illetve gyűjti a konkrét...","id":"20200330_A_tavoktatasban_is_nagy_szukseg_van_az_osztalyfonokokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c250da67-d835-41ed-adc4-534997124f48","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_tavoktatasban_is_nagy_szukseg_van_az_osztalyfonokokre","timestamp":"2020. március. 30. 11:20","title":"A távoktatásban is nagy szükség van az osztályfőnökökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02250c84-ff52-4cf9-84c6-086ed468acfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andriska a humorista, Kovács András Péter karanténslágerét rappeli a kamera előtt.","shortLead":"Andriska a humorista, Kovács András Péter karanténslágerét rappeli a kamera előtt.","id":"20200330_rap_kovacs_andras_peter_nem_megyek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02250c84-ff52-4cf9-84c6-086ed468acfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4a1a1-fd29-4b16-92be-94a5205b785a","keywords":null,"link":"/elet/20200330_rap_kovacs_andras_peter_nem_megyek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 21:45","title":"Egy fiatal magyar kisfiú rappelve üzeni, hogy maradjunk otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","id":"20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454f1c-10cc-4dd3-8ee5-679ae04f00e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","timestamp":"2020. március. 30. 19:16","title":"Koronavírus az USA-ban: csak New Yorkban több mint 1000 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár nem valószínű, hogy megteszi, de ha ezt megadná Federico Valverdéért a Manchester United az átigazolási csúcsösszeget jelentene.","shortLead":"Bár nem valószínű, hogy megteszi, de ha ezt megadná Federico Valverdéért a Manchester United az átigazolási...","id":"20200329_500_millio_euroert_ker_egyik_jatekosaert_a_Real_Madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a663fe-b86e-4f10-980d-38f3d663de37","keywords":null,"link":"/sport/20200329_500_millio_euroert_ker_egyik_jatekosaert_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. március. 29. 20:13","title":"500 millió eurót kér egyik játékosáért a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]