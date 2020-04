Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","shortLead":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","id":"20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87423e79-fb1c-482a-8aab-f64286cb62db","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 15:06","title":"A Fidesz-kétharmad elfogadta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél nagyobb szigor lesz Dél-Koreában.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb szigor lesz Dél-Koreában.","id":"20200331_korea_borton_karanten_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef35e0e5-76eb-464f-b00a-d81cfbc20f85","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_korea_borton_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 08:46","title":"Egy év börtön járhat Dél-Koreában a karantén szabályainak megszegéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da75cc72-d0ae-4139-852a-d529e2f726fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aszfalton általában brillírozni szokott az amerikai villanyautó, de mi a helyzet olyan terepen, ahol igazából a lovak érzik otthon magukat?","shortLead":"Aszfalton általában brillírozni szokott az amerikai villanyautó, de mi a helyzet olyan terepen, ahol igazából a lovak...","id":"20200330_video_loero_tesla_lo_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da75cc72-d0ae-4139-852a-d529e2f726fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec24992-8189-4ea0-9cd9-3fc2b83c9c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_video_loero_tesla_lo_verseny","timestamp":"2020. március. 30. 11:21","title":"Videó: ilyen egy több száz lóerős Tesla és egy ló versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább rászorulóknak.","shortLead":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább...","id":"20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f55ba5-334b-4927-a21a-18452995f15d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Élelmiszer-utalvánnyal segítene a szegényeken az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt az új koronavírustól megbetegedett pácienseknek.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt...","id":"20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476ea02e-686b-4871-a949-0c7e661704e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 30. 15:03","title":"Tömeggyártásra kész az újfajta légzéssegítő, amellyel koronavírusos betegek kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55f837-562a-47dc-86c8-26f64aff4891","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket.","shortLead":"Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket.","id":"20200330_Hat_olasz_kutato_leirta_hogyan_indulhat_ujra_az_elet_a_gazdasag_romjain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b55f837-562a-47dc-86c8-26f64aff4891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcf2bc-c9ae-450d-916f-03763f6cb6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Hat_olasz_kutato_leirta_hogyan_indulhat_ujra_az_elet_a_gazdasag_romjain","timestamp":"2020. március. 30. 19:15","title":"Hat egyetemi tanár leírta, hogyan képzeli el az olasz gazdaság újraindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","shortLead":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","id":"20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421007d4-d286-4904-b3f3-f5998f9cb382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:25","title":"Hetven százalékkal csökken Messiék bére a Barcelonánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvennék a betegek a helyiek elől a járvány elleni harcban szükséges forrásokat – mondta a floridai kormányzó, amikor megtiltotta, hogy egy holland üdülőhajó kikössön.","shortLead":"Elvennék a betegek a helyiek elől a járvány elleni harcban szükséges forrásokat – mondta a floridai kormányzó, amikor...","id":"20200331_hajo_florida_usa_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082f826e-ec68-4652-b2b2-0f9afc194a31","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_hajo_florida_usa_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:19","title":"Koronavírusos betegekkel és halottakkal a fedélzetén vesztegel egy hajó az amerikai partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]