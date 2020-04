Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari kutatóintézet igazgatója.","shortLead":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari...","id":"20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f075284-561a-451e-be72-112c60551a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","timestamp":"2020. március. 30. 10:14","title":"100 ezer munkahely szűnhet meg a német járműiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","shortLead":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","id":"20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e1592-65c4-4f91-8b6b-d00b7284d141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","timestamp":"2020. március. 31. 13:06","title":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint, egy hajszálra járunk a 360-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1375cd76-3846-4a80-81be-d7bec6b198a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ötlet annak a csapatvezetőnek a fejéből pattant ki, aki nemrégiben Verstappent már kitette volna a fertőzésnek. 