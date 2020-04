Sötét hangulatú, tízepizódos sorozat érkezik az RTL Klub képernyőjére: elsőre talán merész gondolat, hogy a Magyarországon – és a világ legtöbb országában – törvénytelen béranyaság kérdésének kibontására egy thriller a legalkalmasabb, de ha az alkotók a fordulatos cselekmények mellett a karakterek pszichéjében is hajlandóak lesznek valamelyest elmerülni, a Mellékhatásból még valami nagyon jó is kisülhet.

A meddőség Magyarországon is sokakat érint, így nem kérdés, hogy Gasztonyi Kálmán vezető forgatókönyvíró, Herman Péter showrunner és Kovács Dániel Richárd rendező nagyon szorongató és fontos témához nyúltak, ráadásul valóban van arra kísérlet, hogy megmutassanak valamit a magyar valóságból is.

Az első rész alapján három fő szálon fut majd a cselekmény: Ludmann Zsolt, a pufimellényes, kőgazdag vállalkozó (Nagy Zsolt) és felesége, Kata (Tenki Réka) már hosszú ideje próbálkoznak, hogy gyerekük születhessen, útjuk ezúttal az Agapé klinika meddőségi specialistájához, Dr. Széphelyi Zoltánhoz (Adorjáni Bálint) vezet. „Nagyon szeretnénk gyereket, azért vagyunk itt” – mondják elkeseredve, de az orvos megnyugtatja őket: egy saját fejlesztésű hormonkúrának köszönhetően náluk a beültetések 49 százaléka sikeres.

© Mellékhatás / RTL Klub

Ugyan vannak mellékhatások, de az eljárás működik

– teszi hozzá. Ígéretes szavak ezek egy olyan párnak, akik bármit megtennének a gyerekért. De Széphelyi doktor hormonkoktélja nemcsak, hogy nem működik, Kata Asherman-szindrómás lesz, a NER-lovag férje pedig verőembereivel együtt keresi fel az orvost, hogy számonkérje rajta a műhibát.

Széphelyi orvos elsőre tagadja, hogy felelős lenne a feleség állapotáért, de persze kiderül, hogy a korábban kezelt nők egy része is pontosan úgy járt, ahogy Kata. Nem magától, hanem a klinikavezető apósának (Kovács Frigyes) a nyomására kezdi el felhívni a korábbi pácienseit, közben pedig pontosan tudja – utána pedig be is bizonyosodik –, hogy a heves természetű Ludman Zsolt simán betonba önti, ha nem talál valamilyen módot arra, hogy a párnak gyereke legyen. Az örökbefogadást ugyanis kapásból elutasítják, arra azonban, hogy valaki kihordja az embriójukat, nagyon is nyitottnak mutatkoznak, annak törvénytelensége ellenére is.

© Mellékhatás / RTL Klub

Az orvos és jogász felesége (Borbély Alexandra) egyébként szintén épp most akarnak babát, de életüket nem csak a műhiba, hanem a nő rég nem látott unokahúga is megbolygatja: az egyébként Ózdon élő, pultosként dolgozó Annának (Sztarenki Dóra), már van gyereke, de a válás után az apának (Varju Kálmán) ítélték a kicsit, az aktuális láthatást meg épp most tette tönkre azzal, hogy a főnöke arcába vágott egy poharat. Mivel az apa eltiltja tőle a gyereket, Anna útnak indul, hogy jogi segítséget szerezzen nagynénjétől.

© Mellékhatás / RTL Klub

Minden színész hozza, amit kell, de egyelőre egyik karaktert sem sikerült izgalmasra vagy szimpatikusra írni – a párbeszédek kissé sematikusak, vagy ha nem azok, indokolatlanul sokat káromkodnak főhőseink, és helyenként még jól meg is nyomják a b*zdmeg vagy a g*ci első hangját, hogy nyomatékot adjanak a szavaiknak. Nagy Zsolt, mint mindig, remekül hozza az impulzív, kőkemény figurát, reméljük, kiderül róla, hogy szíve is van, Tenki Rékának minden összeomlását elhisszük, Sztarenki Dóra pedig épp olyan dühös és zűrös, amilyennek megszerettük a Terápiában. Adorjáni Bálint és Borbély Alexandra karaktereire igazán ráférne egy kiadós veszekedés (állítólag lesz, nem is egy), hogy egy kicsit felrázza a csillogó-villogó, tökéletes házasságot, de szorítunk azért, hogy a fordulatos cselekmények mellett megférjenek a gyermektelenséggel kapcsolatos legfontosabb kérdések és érzések is.

A sorozat első epizódja szombat este 21 órakor kezdődik, de az RTL Most+-on egy héttel hamarabb jön minden rész.