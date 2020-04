Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5afc28b-8885-4e59-bab7-ebdd374a6277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keményen küzdenek a frontvonalban dolgozók. ","shortLead":"Keményen küzdenek a frontvonalban dolgozók. ","id":"20200402_Garazs_sator_karanten_orvos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5afc28b-8885-4e59-bab7-ebdd374a6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813703d9-a8b7-4c95-85ab-572c4c5a4909","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Garazs_sator_karanten_orvos_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 15:32","title":"A garázsban sátrazik egy kaliforniai orvos, hogy megvédje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"6,6 millióval ugrott meg egy hét alatt az USA-ban az állástalanok száma, és a koronavírus-járvány végére akár 53 milliósra is felduzzadhat a munkanélküliek serege. A jelenlegi krízis súlyosabb lehet a nagy gazdasági világválságnál is.","shortLead":"6,6 millióval ugrott meg egy hét alatt az USA-ban az állástalanok száma, és a koronavírus-járvány végére akár 53...","id":"20200402_Dramai_mertekben_no_az_USAban_a_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd626b5-6e18-4ba9-8cfb-33b26b9b6648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Dramai_mertekben_no_az_USAban_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. április. 02. 16:40","title":"Drámai mértékben nő az USA-ban a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezen elképzelhető, hogy a járvány idején összeüljenek az Európai Néppárt vezetői, arról pedig még nem volt szó, hogy nem csak személyes jelenlét mellett lehetne szavazni.","shortLead":"Nehezen elképzelhető, hogy a járvány idején összeüljenek az Európai Néppárt vezetői, arról pedig még nem volt szó...","id":"20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_koronavirus_jarvany_epp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e2aae-b5f0-470a-9433-ce8c2e2a7f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_koronavirus_jarvany_epp","timestamp":"2020. április. 02. 20:16","title":"Lehetséges, hogy a járvány miatt nem tud összeülni a Néppárt, hogy a Fidesz kizárásáról döntsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4d804b-3d93-450a-b157-018aaeff489f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint egy-egy területen a szennyvízben hamarabb megjelenik a koronavírus, minthogy tömegessé válna a fertőzés.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint egy-egy területen a szennyvízben hamarabb megjelenik a koronavírus, minthogy tömegessé válna...","id":"20200402_koronavirus_kutatas_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4d804b-3d93-450a-b157-018aaeff489f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bce572-686f-4de0-8786-124c2bac2858","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_koronavirus_kutatas_szennyviz","timestamp":"2020. április. 03. 13:03","title":"A szennyvízből előre megjósolhatják a tudósok, hol terjedhet el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a309eb-1a42-4899-bd37-e6ef63179d12","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Görögországban már meglépték.","shortLead":"Görögországban már meglépték.","id":"20200402_Vizsgalja_a_kormany_hogy_a_lefoglalt_alkoholbol_hogyan_lehetne_kezfertotlenitot_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a309eb-1a42-4899-bd37-e6ef63179d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ebb883-6ae0-437a-8393-ad6b087aefde","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Vizsgalja_a_kormany_hogy_a_lefoglalt_alkoholbol_hogyan_lehetne_kezfertotlenitot_csinalni","timestamp":"2020. április. 02. 09:59","title":"Vizsgálja a kormány, hogy a lefoglalt alkoholból hogyan lehetne kézfertőtlenítőt csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák. Idehaza is kivezényelték őket az utcákra és a stratégiai vállalatokhoz. Közben vannak, akik félelemből már maguk is fegyverkeznek.","shortLead":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák...","id":"202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa61647-a3f4-42f4-9307-8451c6dba987","keywords":null,"link":"/360/202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","timestamp":"2020. április. 03. 11:00","title":"Járványbevetésen a katonák: segíteni jöttek, de beszállnak őrizni és védeni is, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","shortLead":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","id":"20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6ab82-f3b5-48ee-b15b-6025e323e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","timestamp":"2020. április. 02. 10:15","title":"Többen koronavírusosak a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36284d-ccd7-40e6-a8c9-089cac858682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY azt a kérdést járja körbe, hogy Magyarország a 19. század vége óta miért vedli le magáról időnként népessége egy részét. A darab azért született meg, hogy felismerjük, a bestia bennünk él és ezek a tragédiák bármikor újra megtörténhetnek. ","shortLead":"Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY azt a kérdést járja körbe, hogy Magyarország a 19...","id":"20200402_E_fold_befogad_avagy_szamodra_hely_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b36284d-ccd7-40e6-a8c9-089cac858682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2555b734-45a1-46d0-8693-6e0fbe0910b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_E_fold_befogad_avagy_szamodra_hely_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","timestamp":"2020. április. 02. 19:00","title":"Velünk él a hallgatás és a rossz lelkiismeret – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]